A mesterséges intelligencia bemutatta: ilyen lesz egy bevásárlás a Tescóban 2050-ben

Virtuális valóság (VR) vásárlás, fenntarthatóság és holografikus áruház logók: a mesterséges intelligencia szerint ez vár majd ránk 25 év múlva egy átlagos bevásárlás során. A Daily Star a Google mesterséges intelligenciával működtettet robotjával, a Gemini-val csevegve, majd Elon Musk Grok-jával ábrázolva, felfedte, hogy egy bevásárlás a Tescóban 2050-ben olyan lehet, mintha csak a hírhedt Cyberpunk 2077 videojátékban lennénk.

A mesterséges intelligencia szerint a boltok 4 fő szempontra fognak összpontosítani: fenntarthatóság, technológia által vezérelt élmények, közösség és egészséges élelmiszerek.(Képünk illusztráció) Fotó: Pexels

A Gemini egyik meglepő ötlete a virtuális valóságban való vásárlás volt, még egy átlagos Tesco vásárlást is leírt.

Felvesz egy VR headsetet, és egy gyönyörűen rendezett virtuális Tescóban találja magát. A környezet rendkívül valósághű, olyan hangokkal, mint a hűtőegységek halk zümmögése és a többi virtuális vásárló csevegése.

Az egész élmény személyre szabott, az előző vásárlásaid alapján a virtuális bolt előre sorolja a gyakran látogatott részlegeket és kiemeli kedvenc termékeidet. Kinyújthatod kezed és megfoghatod a dolgokat és még egy részletes leírást is kaphatsz az összetevőkről, tápanyagokról vagy egyes termékek használati utasításáról. Még virtuálisan meg is kóstolhatsz vagy szagolhatsz egyes árukat.

A Gemini a továbbiakban az Amazon által jelenleg használt Try Before You Buy funkció virtuális verziójáról is beszélt, amely magában foglalná a ruhák virtuális felpróbálását, és még bútorokat is meg lehetne nézni, hogy hogyan néznek ki virtuális otthonunkban. Még az ételek kóstolására is kitért a mesterséges intelligencia, elmondás szerint lehetséges, hogy a jövőben lesznek olyan eszközök, amik az étkezés élményeit tudják szimulálni hangokkal, illatokkal és ízekkel.