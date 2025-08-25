"Beleszerettem a fiam barátjába"

Az interneten kért segítséget egy édesanya, aki nem tudja eldönteni, a szerelmet vagy fiát válassza-e. A 45 éves elvált anya ugyanis beleszeretett 22 éves fia barátjába, ám most attól fél, a kapcsolata miatt elveszíti a gyermekét.

Fotó: YAKOBCHUK VIACHESLAV / Shutterstock

"45 éves elvált anyuka vagyok. A fiam nemrég ment el külföldre dolgozni. 22 éves. Egy barátjával élt együtt, akivel az egyetemen ismerkedett meg. Ez a barát nemrégiben meglátogatott egy este, hogy elhozza a fiam néhány cuccát.

Hihetetlenül udvarias és vonzó fiatalember. Miközben beszélgettünk, azon kaptam magam, hogy felajánlom neki, hogy vacsorát főzök neki. Készségesen beleegyezett, és meglepetésemre felajánlotta, hogy másnap visszajön, hogy segítsen kiüríteni a fészert. Miután befejezte a fészer felújítását, bejött felfrissülni, mielőtt elindult volna egy esti programra a barátaival. Leesett az állam, amikor lekapta a felsőjét, hogy átöltözzön.

Felnézett, nevetett, majd villámgyorsan magához húzott. Csókolózni kezdtünk a konyhám közepén, majd egyenesen felmentünk az emeletre, ahol lelkesen vetkőztetett le. Emlékeztetett arra, milyen szenvedélyesek és férfiasak a fiatalabb férfiak. Újra annyira kívánatosnak és fiatalnak éreztem magam. Azóta az este óta rendszeresen eljön hozzám. Mindig intenzív a szex és néha túl sokáig marad. Teljesen beleszerettem, és őszintén hiszem, hogy életem párja lehet.

A fiam egy hónap múlva jön haza, és bár nagyon várom, hogy lássam, ez más megvilágításba helyezi a barátjával való kapcsolatomat... Kockáztassam a fiammal való kapcsolatomat, akár elveszítve őt is, egy újabb esélyért a szerelemre, vagy inkább hagyjam abba azt, ami csodálatosnak tűnik?" - tette fel a kérdést a névtelenségben maradó édesanya.

A szakértő szerint bár működhetnek a nagy korkülönbséggel járó kapcsolatok is, de érdemes feltenni a kérdést, vajon ki milyen életszakaszban tart. Az biztos, hogy a fiát fel fogja zaklatni az, hogy az édesanyja egy barátjával folytat viszonyt, főleg, hogy ez a kapcsolat lehet csak futó viszony is.

"Könnyű elveszni a szenvedélyben, de fontos reálisan felmérni, hogy ez valóban megalapozza-e egy stabil, hosszú távú kapcsolatot. Készen állsz kockáztatni a fiaddal ápolt erős kapcsolatodat egy olyan dologért, ami végső soron inkább a rajongásról szól, mint egy tartós kötelékről?"