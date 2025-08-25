Nincs letöltés, nincs telepítés és még ingyenesek is: Ezek most a legjobb böngészős játékok

A legtöbb gamer találkozott már azzal az érzéssel, amikor leült a képernyő elé, majd a csalódottság lett rajta úrrá, amikor meglátta, hogy a kiszemelt videójátékot le kell tölteni, fel kell telepíteni, esetleg frissíteni kell hosszú perceken keresztül. Szerencsére a böngészős játékok világában nincs semmire szükség, csak egy stabil (nem is feltétlen gyors) internetre, valamint egy megnyitott böngészőre, ami tényleg bármi lehet a Google Chrome-on keresztül a Microsoft Edge-en át az Operáig. Ezután párat kell csak kattintani, utána indulhat az egyjátékos vagy többjátékos móka.
A menedzselős sportjátékok között nincs még egy annyira szórakoztató és addiktív, mint a Basketball GM, ami az NBA, az észak-amerikai kosárlabdaliga rejtelmeibe vezeti be az érdeklődőt. A kifejezetten aprólékosan kidolgozott folyamatok irányítása nem egyszerű feladat, de végtelenül szórakoztató azt követni, hogyan teljesít a virtuális csapat meccsről meccsre. Szerződéseket kell kötni, átigazolásokat kell nyélbe ütni, valamint figyelni kell arra, hogy a teljesítmény és a bevételek arányosan mozogjanak, ugyanis hiába érkeznek futószalagon a bajnoki címek, ha közben csődbe megy a franchise. Külön figyelmet érdemelnek a véletlenszerű események, azaz semmi sem garantálja, hogy a frissen megkoronázott MVP a következő nap nem sérül le egy teljes évre csak azért, mert egy lelkes hód által alaposan megrágcsált fa rádőlt a lábára. A különböző nehézségi szintek, valamint a véletlen faktor miatt az újrajátszási lehetőségek a végtelenbe tartanak, ezért kötelező mindenkinek, aki odavan a számok bűvöletéért.
Magyarországon “gyilkososként” és “alszik a városként” futott be kifejezetten nagy karriert az elmúlt évtizedekben, de még a mai napig lehet találkozni vele, mivel nem kell hozzá semmilyen kiegészítő. A Town of Salem erre az alapra épül, azaz este mindenki a saját szerepkörének megfelelő dolgokat végez (alszik, megfigyel, őrködik vagy épp gyilkol), majd nappal mindenki összegyűlik a főtéren, hogy megbeszéljék, ki, mivel foglalatoskodott az elmúlt percekben. A cél, hogy a városlakók túléljék a gyilkosok ámokfutását. Az “ártatlanok” egyetlen eszköze, hogy kiszavazhatják a potenciális elkövetőket, azonban itt kerül a képbe a megtévesztés és hazudozás. A gyilkosok igyekeznek bemártani az ártatlanokat, az ártatlanok lehet úgy védekeznek, hogy tényleg nem tapad vér a kezükhöz, de a végén a többség dönt. Kifejezetten akkor javasolt elindítani az ingyenes programot, ha egy teljes városnyi ismerős gyűlt össze, ugyanis véletlenszerű csapattal nem teljes az élmény.
Az utolsó játék valójában több száz népszerű társasjáték egy helyen. A BGA egy gyűjtőoldal, ahol egyedül és társakkal együtt ki lehet próbálni a népszerű táblajátékok online változatait. Sushi Go!, Tokió Királya, 7 Csoda… Csak néhány példa arra, hogy miért érdemes regisztrálni erre a felületre. Néha kicsit döcögnek a szerverek, valamint lehet átláthatatlannak tűnik a digitális portolás, azonban a kompromisszumok megkötése után évekre elegendő élmény üti a felhasználó dolgát.
