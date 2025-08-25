Nincs letöltés, nincs telepítés és még ingyenesek is: Ezek most a legjobb böngészős játékok

A legtöbb gamer találkozott már azzal az érzéssel, amikor leült a képernyő elé, majd a csalódottság lett rajta úrrá, amikor meglátta, hogy a kiszemelt videójátékot le kell tölteni, fel kell telepíteni, esetleg frissíteni kell hosszú perceken keresztül. Szerencsére a böngészős játékok világában nincs semmire szükség, csak egy stabil (nem is feltétlen gyors) internetre, valamint egy megnyitott böngészőre, ami tényleg bármi lehet a Google Chrome-on keresztül a Microsoft Edge-en át az Operáig. Ezután párat kell csak kattintani, utána indulhat az egyjátékos vagy többjátékos móka.

Akár ketten is lehet játszani a 7 csodával

Basketball GM

A menedzselős sportjátékok között nincs még egy annyira szórakoztató és addiktív, mint a Basketball GM, ami az NBA, az észak-amerikai kosárlabdaliga rejtelmeibe vezeti be az érdeklődőt. A kifejezetten aprólékosan kidolgozott folyamatok irányítása nem egyszerű feladat, de végtelenül szórakoztató azt követni, hogyan teljesít a virtuális csapat meccsről meccsre. Szerződéseket kell kötni, átigazolásokat kell nyélbe ütni, valamint figyelni kell arra, hogy a teljesítmény és a bevételek arányosan mozogjanak, ugyanis hiába érkeznek futószalagon a bajnoki címek, ha közben csődbe megy a franchise. Külön figyelmet érdemelnek a véletlenszerű események, azaz semmi sem garantálja, hogy a frissen megkoronázott MVP a következő nap nem sérül le egy teljes évre csak azért, mert egy lelkes hód által alaposan megrágcsált fa rádőlt a lábára. A különböző nehézségi szintek, valamint a véletlen faktor miatt az újrajátszási lehetőségek a végtelenbe tartanak, ezért kötelező mindenkinek, aki odavan a számok bűvöletéért.

Town of Salem

Magyarországon “gyilkososként” és “alszik a városként” futott be kifejezetten nagy karriert az elmúlt évtizedekben, de még a mai napig lehet találkozni vele, mivel nem kell hozzá semmilyen kiegészítő. A Town of Salem erre az alapra épül, azaz este mindenki a saját szerepkörének megfelelő dolgokat végez (alszik, megfigyel, őrködik vagy épp gyilkol), majd nappal mindenki összegyűlik a főtéren, hogy megbeszéljék, ki, mivel foglalatoskodott az elmúlt percekben. A cél, hogy a városlakók túléljék a gyilkosok ámokfutását. Az “ártatlanok” egyetlen eszköze, hogy kiszavazhatják a potenciális elkövetőket, azonban itt kerül a képbe a megtévesztés és hazudozás. A gyilkosok igyekeznek bemártani az ártatlanokat, az ártatlanok lehet úgy védekeznek, hogy tényleg nem tapad vér a kezükhöz, de a végén a többség dönt. Kifejezetten akkor javasolt elindítani az ingyenes programot, ha egy teljes városnyi ismerős gyűlt össze, ugyanis véletlenszerű csapattal nem teljes az élmény.