„Sikerült! Most már biztosan mehetünk a műtétre!” – Világhírű sebész műtheti meg az agyvérzést kapott Dominikot

Nagyon sok jó embernek köszönhetően sikerült a gyűjtés. Most már biztos, hogy megyünk a műtétre. A repülőjegy már megvan, a szállást is intézik. Hálás szívvel köszönjük mindenkinek, a szervezőknek is hatalmas köszönet hisz nélkülük nem jött volna létre ez az egész