Személyiségteszt Jane Austen fanoknak — Elizabeth, Emma vagy Elinor bújik meg benned?

Ha te is annyira imádod Jane Austen műveit mint mi, akkor ez a személyiségteszt neked szól! Most kiderül, melyik karakter vagy Austen világában! 5 kérdés és eldől, Elizabeth, Emma vagy Elinor személyisége áll hozzád a legközelebb. Készen állsz? Induljon a teszt!

Elizabeth szerepében Keira Knightley tűnt fel a 2005-ös filmváltozatban – Töltsd ki személyiségtesztünket

Fotó: Forrrás:IMDB

Válaszolj a személyiségteszt kérdéseire, és jegyezd fel, melyik betűt választod!

1. Milyen vagy egy új társaságban?

a) Könnyen kezdeményezel beszélgetést

b) Kicsit visszafogott vagy, inkább megfigyelsz

c) Magabiztos vagy és szereted irányítani a beszélgetéseket.

2. Hogyan döntesz fontos kérdésekben?

a) A megérzéseidre és az érzelmeidre hallgatsz

b) Alaposan mérlegeled a tényeket és a következményeket

c) Hajlamos vagy gyorsan, néha meggondolatlanul dönteni, mert bízol a belső megérzéseidben

3. Mit gondolsz a szerelemről?

a) Fontos, hogy a társad értékeljen téged és megértsen, még akkor is, ha néha vitatkoztok

b) A szerelem mellett a stabilitás és a megbízhatóság is fontos számodra

c) Izgalmas és romantikus, néhe elszalad veled a ló

4. Hogyan kezeled, ha valaki bánt téged?

a) Nem félsz visszaszólni, ha igazságtalanság ér, beleállsz a konfliktusba

b) Inkább visszafogod magad, és megpróbálsz diplomatikusan reagálni

c) Próbálsz inkább elvonatkoztatni és megoldást keresni

5. Mi a legfontosabb számodra egy barátban?

a) Hűség és őszinteség, hogy ne kelljen megjátszani magad

b) Megértés és megbízhatóság, aki mellett biztonságban érzed magad

c) Kalandvágy és szellemi frissesség, akihez mindig fordulhatsz tanácsért

Lássuk az eredményeket: melyik Jane Austen lapul benned

Legtöbb válasz „A” – Te vagy Elizabeth Bennet!

Jennifer Elhe volt a legjobb Lizzy a filmtörténelemben

Fotó: Forrrás:IMDB

Okos, szókimondó és erős egyéniség vagy, aki nem fél kiállni az igazáért. Pont mint Lizi. A társaság középpontjában érzed jól magad, és értékeled a valódi kapcsolatokat. Néha kissé szkeptikus vagy, de mindig őszinte. Ha tévedsz beismered. Mindig lehet rád számítani!

Legtöbb válasz „B” – Te vagy Elinor Dashwood!

Emma Thompson Elinor szerepében – a filmet Ang Lee rendezte

Fotó: Forrás-IMDB

Gondoskodó és megfontolt vagy. Jól kezeled a nehézségeket, és mindig igyekszel a legjobbat hozni ki magadból, és a helyzetből. Fontos számodra a stabilitás és a felelősségvállalás. Kimutathatnád kicsit jobban az érzelmeidet, ugyanis gyakran tűnhetsz érzéketlennek a visszafogottságod miatt.