Személyiségteszt Jane Austen fanoknak — Elizabeth, Emma vagy Elinor bújik meg benned?

Ha te is annyira imádod Jane Austen műveit mint mi, akkor ez a személyiségteszt neked szól! Most kiderül, melyik karakter vagy Austen világában! 5 kérdés és eldől, Elizabeth, Emma vagy Elinor személyisége áll hozzád a legközelebb. Készen állsz? Induljon a teszt!
a) Könnyen kezdeményezel beszélgetést
b) Kicsit visszafogott vagy, inkább megfigyelsz
c) Magabiztos vagy és szereted irányítani a beszélgetéseket.
a) A megérzéseidre és az érzelmeidre hallgatsz
b) Alaposan mérlegeled a tényeket és a következményeket
c) Hajlamos vagy gyorsan, néha meggondolatlanul dönteni, mert bízol a belső megérzéseidben
a) Fontos, hogy a társad értékeljen téged és megértsen, még akkor is, ha néha vitatkoztok
b) A szerelem mellett a stabilitás és a megbízhatóság is fontos számodra
c) Izgalmas és romantikus, néhe elszalad veled a ló
a) Nem félsz visszaszólni, ha igazságtalanság ér, beleállsz a konfliktusba
b) Inkább visszafogod magad, és megpróbálsz diplomatikusan reagálni
c) Próbálsz inkább elvonatkoztatni és megoldást keresni
a) Hűség és őszinteség, hogy ne kelljen megjátszani magad
b) Megértés és megbízhatóság, aki mellett biztonságban érzed magad
c) Kalandvágy és szellemi frissesség, akihez mindig fordulhatsz tanácsért
Okos, szókimondó és erős egyéniség vagy, aki nem fél kiállni az igazáért. Pont mint Lizi. A társaság középpontjában érzed jól magad, és értékeled a valódi kapcsolatokat. Néha kissé szkeptikus vagy, de mindig őszinte. Ha tévedsz beismered. Mindig lehet rád számítani!
Gondoskodó és megfontolt vagy. Jól kezeled a nehézségeket, és mindig igyekszel a legjobbat hozni ki magadból, és a helyzetből. Fontos számodra a stabilitás és a felelősségvállalás. Kimutathatnád kicsit jobban az érzelmeidet, ugyanis gyakran tűnhetsz érzéketlennek a visszafogottságod miatt.
Magabiztos, energikus és néha kissé önfejű vagy. Szereted irányítani a helyzeteket, és gyakran segítesz másoknak. Sajnos néha túlságosan is beavatkozol az életükbe. Mindig tele vagy jó szándékkal és optimizmussal. Igazi Emma vagy!
Melyik Jane Austen karakter kaptad?
