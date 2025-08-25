Mentők lepték el a népszerű strandot: gyerekek kerültek életveszélybe

Csak a szerencsén múlt, hogy nem történt nagyobb tragédia a népszerű strandon.

A gyerekeket kötelek segítségével mentették ki a vízből Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Vasárnap este komoly mentőakció zajlott le Walesben, miután gyerekek kerültek életveszélyes helyzetbe a tengerben. A hatóságok „tömeges baleseti helyzetnek” nevezték az esetet. Az incidens az Aberavon strandon történt, Port Talbot közelében, amikor gyerekek a vízben, a csúszórámpa közelében komoly bajba kerültek. Három gyereket a parti őrség dobókötél segítségével húzott ki a vízből, a többieket közvetlenül a tengerből mentették ki - olvasható a Mirror cikkében.

A mentésben a parti őrség, a rendőrség, a mentőszolgálat és önkéntesek is részt vettek. A bajba jutott gyerekek elsősegélyben részesültek a helyszínen, majd a mentők vették át őket. Összesen hat gyerek szorult ellátásra: közülük kettőt mentő szállított kórházba, négyen pedig saját erőből jutottak be orvosi vizsgálatra.

A HM Coastguard szóvivője közölte: „Augusztus 24-én, este fél kilenc körül riasztottak bennünket az Aberavon strandra, hogy több gyereket kell kimenteni a vízből. A Port Talbot és a Porthcawl mentőcsapatok, valamint az RNLI életmentői is a helyszínen voltak, a Welsh Ambulance Service és a rendőrség mellett. A gyerekeket a vízből kiemeltük, elsősegélyt nyújtottunk, majd átadtuk őket a mentőknek.”