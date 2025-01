Sokkal előbb szabadulhat a vétkes sofőr – 8 éve vált égő pokollá a veronai halálbusz

A szörnyű baleset 2017. január 20-án következett be, éjfél körül, a veronai elkerülő körgyűrűn, a 289-es kilométerszelvénynél. A busz San Martino Buon Albergonál járt, amikor a szalagkorlátnak ütközött, majd felnyársalta egy, az autósztrádán átívelő híd pillére. A jármű azonnal kigyulladt és másodpercek alatt változott égő pokollá. Utasainak nagy része a budapesti Szinyei Merse Pál Gimnázium tanárai és tanulói közül kerültek ki, akik egy franciaországi sítúráról tartottak hazafelé. A pár másodperc alatt lejátszódó tragédiának 18 halálos áldozata volt. Az aznap ügyeletes olasz doktornő megrázó visszaemlékezését a halálbuszról itt olvashatod.

A januári éjszakán készült fotó a veronai tragédiáról. A sofőr kizuhant a busz szélvédőjén Fotó: AFP

Társát hibáztatta a buszsofőr a veronai tragédia miatt

A sofőr – mint azt az olaszországi nyomozás bebizonyította –, V. János volt, aki menet közben elaludhatott. Ő ennek ellenére is mindvégig tagadott és a balesetben elhunyt munkatársát okolta a tragédia bekövetkeztéért, azt állítva, hogy ő vezetett. V. János is súlyos sérüléseket szenvedett, az ütközés pillanatában kirepült a busz szélvédőjén és métereket repült, míg aszfaltot ért. Büntetőpere Veronában zajlott a túlélők és az áldozatok rokonainak részvételével, ám ő egyszer sem jelent meg a bíróság előtt. Első fokon 12 évre ítélték, másodfokon, Mestrében, hat évet kapott. Utóbbi tárgyaláson békéscsabai otthonából telefonon egyeztetett ügyvédjével, beleegyezve az ítéletbe. V. János akkor még lábadozott. A baleset során – többek között – súlyos fejsérülést szenvedett, rehabilitációja Veronában kezdődött és a budapesti Honvédkórházban ért véget. Ezek után került haza Békéscsabára. Mivel olasz bíróság hozta meg a jogerős döntést, várható volt, hogy az olaszok előbb-utóbb kérik a kiadatását. Ez végül be is következett, 2022. szeptember 13-án ideiglenes átadási letartóztatásba került, a rokonok nevén szereplő békéscsabai házból vitték el. Nem egyezett bele abba, hogy kiadják Olaszországnak, és 2022 novemberében ítélet is született arról, hogy itthon töltheti le hat évét.

A sofőr hátat fordított a tárgyalás előtt a gyászoló rokonoknak Fotó: Bors

Együtt ült Lajcsival

Fogházba került, együtt ült Baracskán Galambos Lajcsival. Eredetileg 2028. szeptember 13-ig tart a büntetése. Azonban van számára egy kedvezőbb lehetőség is: ha nincs, illetve nem is lesz fegyelmi vétsége, akkor viszonylag hamar, büntetése kétharmadának letöltése után, már 2026. szeptember 14-én szabadulhat. Mindez azt jelenti, hogy 1460 napot kell összesen börtönben töltenie az eredetileg kiszabott 2192 helyett.