Lagzi Lajcsival ül egy börtönben a veronai halálbusz sofőrje

Hat éves szabadságvesztést kezdte meg idén a baracskai bv-intézetben a veronai buszbaleset okozásáért elítélt buszvezető. A verdiktet az olasz bíróság mondta ki, a magyar állam azonban helyt adott V. János kérelmének, így az akkoriban itthon tartózkodó férfi nem adta ki az olaszoknak, vagyis a büntetését itthon töltheti el. A magyar törvények azt is megengedik, hogy a büntetés kétharmadának letöltése után a büntetés-végrehajtási bíró feltételesen szabadságra bocsássa. Ebből következik, hogy a 18 ember halálában vétkes sofőr akár már négy év után szabad levegőt szívhat.

Az áramlopásban bűnösnek nyilvánított Lagzi Lajcsit a törvényszék 3,5 év letöltendő szabadságvesztésre ítélte, és egyelőre senki nem tudja, hogyan értékeli majd a bv-bíró a trombitás viselkedését. Mint ismert, az előadóművész különböző trükökkel próbálta a büntetés letöltését minél jobban elhalasztani, ezért egyáltalán nem biztos, hogy kedvezménnyel szabadul majd.

A két elítéltben mindenképpen közös, hogy ugyanabban az intézményben kezdték meg a büntetésük letöltését. A fogház Magyarországon a legenyhébb végrehajtási forma. Ennek jellemzője, hogy az elítéltek a falakon belül viszonylag szabadon élhetnek, vagyis a reintegrációs programokon kívül a szabadidejüket tetszésük szerinti használhatják fel, mi több, a körletükön belül nappal szabadon mozoghatnak. Akár vendégségbe is mehetnek egymáshoz, barátkozhatnak, kártyázhatnak, sakkozhatnak. Ebből adódóan könnyen lehet, hogy V. János és Lajcsi is megismerkedett, akár egymásban is tarthatják a lelket. Elvégre mindketten első bűntényesek.

Lajcsi együtt ül a veronai buszbaleset okozójávalFotó: Markovics Gábor

Természetesen rájuk is szabályok vonatkoznak, többek között a maguknál tartható tárgyak körét korlátozzák, ám – külön kérésre- a lista bővíthető. Természetesen minden elítélt rendelkezhet kegytárgyakkal, illetve családi fényképekkel.

A fogházban ülő rabok a rácsokon kívül is vállalhatnak munkát.