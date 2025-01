Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztere, Szijjártó Péter a közösségi oldalán új videóval jelentkezett, amiben szót ejtett Rákosrendezőről, illetve arról, hogy nagy áttörés előtt áll Magyarország és az Egyesült Arab Emirátusok együttműködése.

Szijjártó Péter / Fotó: Flajsz Péter

Szijjártó Péter elmondta a videóban, hogy megszületett minden szükséges megállapodás annak érdekében, hogy a Rákosrendező lepusztult területén egy rendkívül modern, új budapesti városrész jöjjön létre. Az ehhez szükséges megállapodások már rendben vannak, így most új területekre is kiterjeszthetik az együttműködést – ma, illetve holnap erről tárgyal Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor Abu-Dhabiban.

Szijjártó Péter arról is beszélt, hogy a védelmi ipar területén is egy együttműködési megállapodás kerül majd aláírásra, illetve az élelmiszeripar területén is haladunk előre, ugyanis az egyik első számú sajtexportőrré váltunk Európában – a digitális fejlesztések is komoly perspektívát kínálnak.

Az áttörés, tehát itt van karnyújtásnyira!

– mondta Szijjártó Péter.

Itt lehet megtekinteni a teljes videót: