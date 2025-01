Még mindig rejtély, mi történt a Skóciában eltűnt magyar ikerpárral – mindenkit ez a kérdés izgat

Továbbra is rejtély, mi történhetett a Skóciában eltűnt ikerpárral. Bár a nyomozók mindent megtesznek, hogy előkerítsék a magyar testvéreket, Huszti Elizát és Huszti Henriettát még mindig nem találták meg. A 32 éves nőket utoljára az aberdeeni Victoria hídon látták, ahogy letérnek egy ösvényre a Dee folyóhoz. A lányok útját több biztonsági kamera is rögzítette. A rendőrségi közlemény szerint a híd meglátogatása után a nővérek a térfigyelő kamerán láthatóak, amint visszaindulnak a lakásukhoz. Ezután legközelebb már csak a hajnali órákban hagyták el a lakást. Mint az kiderült: a háztulajdonos riasztotta a rendőrséget, ugyanis a nők hajnalban egy nagyon különös üzenetet küldtek neki.

Henrietta mobiltelefonjáról 2025. január 7-én, kedden hajnali 2.12-kor a Victoria híd környékéről SMS-t küldtek a háztulajdonosnak, amelyben jelezték, hogy nem térnek vissza a lakásba. A telefont ezután kikapcsolták és azóta nem volt aktív

– közölte a rendőrség.

A skóciában eltűnt magyar ikerpárt a biztonsági kamera is rögzítette Fotó: Police Scotland North East

A hatóságok már több mint két hete kutatnak az eltűnt ikrek után. Korábban a keresés a Dee folyóra és annak közvetlen környezetére fókuszált, most azonban a rendőrök kiterjesztették a kutatást: már Aberdeen kikötőjének vizeit is szelik a rendőrségi motorcsónakok. Közben az is kiderült, hogy a két testvér eltűnésük előtt 12 órával is meglátogatta már egyszer a parti sétányt. Nem sokáig időztek a hídon és környékén, mindössze öt percet töltöttek itt és közben senkivel nem találkoztak.

Az Independent szerint innen írhatták utolsó üzenetüket is a főbérlőjüknek. Az SMS-t Henrietta telefonjáról küldték, amiben az állt, hogy nem térnek vissza a lakásba. Miután elküldték az üzenetet, kikapcsolták a telefont, ami azóta is elérhetetlen. A másik testvér, Eliza mobilját a rendőrök az elhagyott lakásban találták meg.