Tombol a félelem Őrbottyánban: borzalmas, mit kell átélniük a helyieknek

Már a lakatra is lakatot kell, hogy tegyenek Őrbottyánban, mert különben azt is ellopják a tolvajok. Korábban az autókkal volt probléma, mert tömegével fúrták meg a járművek benzintankját. Ám most már nem csak az utcán tevékenykednek, a telkekre és a házakba is bemennek. Lapunknak V. Szilvia mesélt arról, hogy náluk mi mindent vittek el a tolvajok. Röviden: amit csak mozdítani lehetett.

Tolvaj járja Őrbottyánt Fotó: Shutterstock

– Nekünk a Szendrey Julianna utcában van egy telkünk – kezdte Szilvia.

– Egy kis ház van rajta. Szigetelőanyagot, meg szerszámokat vittek el. Valószínűleg december 28 és 29-én, két nap alatt vitték el.

A szomszédunk csak azt látta, hogy hajtanak el, de mi mire oda értünk, már nem találkoztunk az autóval.

A kamerák az utcában látták az autót, meg is van a rendszáma. A rendőrök, helyszínelők kijöttek, a kamerafelvételeket kikértek az utcában, meg a pékségtől.

A tolvajok 300 ezer forintnyi kárt okoztak Szilviáéknak.

Remélem, elkapják őket!

– zárta szavait a károsult.

Megfúrják a benzintankokat

Korábban a Ripost írt arról, hogy Őrbottyánban a parkoló autók alá másznak a tolvajok, majd megfúrják a tankokat. Volt olyan, akinek 10-15 alkalommal is megfúrták a tankját! Az egyik sértett, Mészáros András be is számolt a lapnak saját tapasztalatairól. Elmondta, őt a Hunyadi utcában kétszer is meglátogatta a tolvaj.

Nekem két esetem volt, de csak a második után lett világos, hogy mi is történik

– kezdte András. – Az első alkalommal, látható is, hogy csavart raktunk bele, az a korábbi lyuknak a befoltozása. Ez három héttel ezelőtt volt. Azóta kaptunk mellé még három plusz lyukat.

András lefényképezte, hogy mit csináltak a tankjával.

Kiposztoltam és megkérdeztem az embereket, hogy járt-e valaki még így

– folytatta.

A férfi ekkor döbbent rá, hogy nem ő az első áldozat. Sokaknak nem volt egyértelmű, hogy miért csinálják, de hamar leesett, hogy a benzinlopás a cél.

– Itt van egy nagy rét, ami fás, bokros, ebből fakadóan sötét is van. A réten bármelyik kocsihoz oda tudnak osonni. Mást nem tudok elképzelni, mint lopás, mert ellenségem vagy haragosom nincs. Az autóm alatt találtam egy érdekes dolgot. Amikor egy másfél, vagy kétliteres palack tetejét levágják, hogy legyen egy tartály… na az egyik ilyen palacknak a matricája ott hevert egyenesen a tank alatt. El tudom képezni, hogy eladják vagy például a motoros fűrészekbe használják, abba kiváló ez a benzin. Mi más oka lehet? Teljesen hiábavaló feljelentést tenni, ez egy rongálás, mert a benzinlopás tényét nem tudom bizonyítani – zárta szavait András.