„Féltem, ha kinézek, bántani fog” – már nem csak benzint lopnak a tolvajok Őrbottyánban

Idős asszonyhoz tört be egy tolvaj a napokban Őrbottyánban. A település most a különféle lopások miatt kapott kiemelkedő figyelmet, ugyanis a Ripostnak beszámoló sértettek szerint, hónapok óta fosztogatják az autók benzintankjait az üzemanyag tolvajok. Volt, akinek 15-20 alkalommal is megfúrták a tankját. Ám most úgy néz ki, hogy már nem elég nekik a kocsik megrongálása, egyre beljebb merészkednek a telkeken…

A betörő belopózott az idős asszony udvarára, de más tolvajok is garázdálkodnak Őrbottyánban Fotó: Shutterstock

Tolvajok keserítik az őrbottyániak életét

Egy igen "kedves", és "szorgalmas" emberke az éj sötétjében meglátogatott

– kezdte K. Ibolya, aki történetét a település közösségi oldalán is megosztotta a lakókkal, hogy figyelmeztesse őket.

– Kilétét homály fedi, mert nincs kamerám. Nem sokáig lesz így, pedig nem vagyok híve - fogalmazott az asszony, akinek elmondása szerint a kutyái jeleztek, erre figyelt fel ő is. Ám, amikor kinézett az udvarra a sötétség miatt nem látott senkit. Attól félt, ha kimegy még neki is bántódása esik, így inkább rendőrt hívott.

Az udvarról valamit elvitt, mert csak azt hallottam, hogy húzza a betonon. Vélhetően egy kartondobozt. Megijedtem, ezért inkább hívtam a 112-t, majd egy rendezetlen látogatott meg. Rendesek, aranyosak voltak, de nem sok segítséget tudtam adni.

– osztotta meg a Borssal a Ibolya néni, akinek a tudomása szerint korábban is tevékenykedett valaki a Szent István utcában.

– Kérek mindenkit, hogy legalább utcánként fogjanak össze a lakók. Két jelzőkutyám van, becsülettel tették a dolguk. Egy át nem aludt éjszaka után szép napot kívánok mindenkinek! – zárta.

Posztjára többen is reagáltak, volt, aki azt írta:

Amióta itt lakom sosem zártam a kiskaput, ez volt az első alkalom, hogy bezárkóztam!

Megfúrják a benzintankokat

Őrbottyánban több utcát is végig jártak a tolvajok, befeküdtek a kocsik alá és megfúrták a tankjaikat. Volt, akinek nem is egyszer! Az egyik sértett tankját legalább 15-20 alkalommal szurkálták össze.

Össze szúrkálták a benzintankot Fotó: olvasói

Ez az eset a nem messze lévő Hunyadi utcában történt, amihez az egyik feljebb lakó szomszédunk hozzá is szólt, miszerint a mellette lakónak is kiszúrták a tankját és reggel vette észre. Úristen, mondom ez a mi utcánk, azonnal kirohantunk és benéztünk a kocsi alá. Ekkor láttuk meg, hogy több helyen is kiszúrták a tankot!! Legalább 15 helyen

– mondta akkor az egyik sértett.