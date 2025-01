Látogatási tilalom és kötelező maszkviselés: így áll most a hazai járványhelyzet

A koronavírus után újabb járvány tört ki Kínában

A rejtélyes vírus már most káoszba sodorja az ottani túlzsúfolt kórházakat. A tüdőgyulladással járó járvány enyhébb esetben influenzaszerű COVID-19 tüneteket okoz, súlyosabb esetben pedig akár halált is. Bár a vírus nem olyan fertőző mint a koronavírus, a halálozási arány sokkal magasabb. Emellett a HMPV vírust is potenciálisan felelősnek nevezték az ottani szakemberek az újabb járvány kitöréséért. A HMPV is egy légúti vírus, amelyik súlyos esetekben tüdőgyulladást és hörghurutot okozhat, és ami a fenti táblázat szerint Magyarországon is jelen van.