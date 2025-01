Tényleg ez vár ránk? A szakértők szerint ez a 11 betegség lesz a legveszélyesebb 2025-ben

Számtalan betegségről figyelmeztetnek az orvosok az idei évre is.

Nem szabadulunk a betegségektől / Fotó: Pexels/Anna Shvets (Képünk illusztráció)

2025 legveszélyesebb betegségei

Antimikrobiális szereknek ellenálló baktériumok

Az antimikrobiális szerekkel szemben rezisztens baktériumok ugyan nem számítanak betegségnek, de egyre gyakoribbak, és az Egészségügyi Világszervezet (WHO) globális egészségügyi fenyegetésnek nevezi őket. Dame Jenny Harries professzor szerint a betegek által először kapott antibiotikumok egyre gyakrabban nem hatékonyak a fertőzések leküzdésében. Ez nem csak kellemetlenséget jelent, hanem azt is, hogy nagyobb a kockázata annak, hogy súlyos fertőzés és szepszis alakul ki a szervezetben.

Madárinfluenza

A madárinfluenza fertőzött állatok, azok ürülékének vagy akár az ágyneműnek a megérintésével terjed.

Chikungunya

Európában 2024-ben csak egy megerősített chikungunya-eset volt, de a következő évben a betegség száma növekedhet. Ez egy szúnyogok által terjesztett vírusfertőzés, és hasonlít a mayaro vírushoz és a ross river vírushoz. A vírus szinte valamennyi megbetegedése Dél-Amerikában fordul elő, különösen Brazíliában, ahol 2024 augusztusa és októbere között több mint 400 000 esetet regisztráltak. Az európai éghajlat azonban egyre kedvezőbbé válik a szúnyogok számára, és a tudósok attól tartanak, hogy a chikungunya továbbterjedhet.

Kolera

A WHO figyelmeztetett, hogy a kolera globális közegészségügyi veszélyt jelent, bár az esetek száma továbbra is alacsony. A 19. század óta több kolerajárvány is volt, a megbetegedések nagyrészt az afrikai és ázsiai kontinensről származtak.

Dengue-láz

Ez a betegség inkább Dél-Amerikában és Délkelet-Ázsiában fordul elő, és a világ leggyakrabban szúnyogok által terjesztett vírusa. A vírus influenzaszerű tüneteket okoz, többek között lázat, fejfájást és ízületi fájdalmat.

X betegség

Az X betegség nem egy tényleges fertőzés, hanem inkább egy még azonosítatlan betegség. Dr. Michael Head, a Southamptoni Egyetem globális egészségügyének vezető kutatója szerint az X-betegség egy olyan, még ismeretlen baktérium neve, amely nagy járványokat vagy akár világjárványt is okozhat. A betegség tünetei továbbra is tisztázatlanok.