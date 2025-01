Horror Márkónál: bekötött biztonsági öv mellett repült ki a kocsiból a fiatal focista – százak gyászolják Marcit

A hátborzongató baleset a 8-as főúton következett be, Márkó térségében: bár egyelőre nem tudni, hogy pontosan mi történt, az elsődleges információk szerint a Volkswagen Passat fiatal sofőrje egyik pillanatról a másikra letért az útról, majd a szalagkorlátnak csapódott. A becsapódás ereje olyan borzalmas nagyságú volt, hogy a sofőr a hátsó szélvédőn kirepült a kocsiból, majd a földre zuhant. Úgy tudni, mindez annak ellenére történt, hogy a férfi használta a biztonsági övét.

Marcell bekapcsolta biztonsági övét, mégis kirepült a kocsiból Fotó: unsplash.com

Be volt kötve Marci biztonsági öve

A mentősök és a tűzoltók azonnal a helyszínre érkeztek, és bár mindent megtettek azért, hogy megmentsék a férfit, erre már esély sem volt: a sofőr olyan súlyosan megsérült, hogy szinte azonnal meghalt. A kocsit vezető fiatal, K. Marcell halála mindenkit sokkolt, egyszerűen nem értik, mi történhetett.

Ismerősei szerint a férfi remekül vezetett, nem hajtott ész nélkül. Úgy tudjuk, hogy a végzetes baleset előtt többen is látták autózni a férfit és ők is alátámasztották: Marci nem száguldozott esztelen tempóban.

Sokan ezért úgy gondolják, hogy a tragédiát egy rosszullét, esetleg egy műszaki meghibásodás okozhatta.

A Bors úgy tudja, hogy a mindig jókedvű, mosolygós fiatalember keményen dolgozott több munkahelyen is egyszerre, mellette pedig kapusként a csóti focicsapatnak is az oszlopos tagja volt. Így most a család, a barátok és az ismerősök mellett megrendülten gyászolják a csapattársai is.

Gyászoló ismerősei és szerettei azt sem értik, hogy a fiatal focista hogyan repülhetett ki a kocsiból annak ellenére, hogy használta a biztonsági övét. Bár igencsak ritkán, sajnálatos módon ez is lehetséges: ha ugyanis a kocsi olyan helyen sérül, hogy az a biztonsági övet is érinti, akkor megtörténhet hasonló tragédia. Az eset pontos körülményeit a rendőrség még vizsgálja.