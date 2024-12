Szívszorító: ezzel a tárggyal együtt temették el Till Tamást

Huszonnégy éven át minden ünnepre vettek ajándékot gyermekük számára a Baján eltűnt Till Tamás szülei. A 11 éves kisfiú 2000 gyermeknapján biciklivel kiment a lovardába. Soha többé nem tért haza. Katalin és Mátyás rendületlenül bíztak benne, hogy fiukat egy nap élve viszontlátják, ám 2024 nyarán a rendőrök közölték velük, hogy megtalálták Tamáska holttestét. Az apa és az anya december 5-én eltemette a meggyilkolt gyermekét.

Till Tamás szülei naponta járnak a temetőbe Fotó: Bors

A feleségem a ravatalozóban megkérte a dolgozókat, hogy nyissák fel a hófehér koporsót. Katalin mellett álltam, támogatnom kellett őt, hogy el ne essen. Betettük Tamáska mellé a kedvenc plüsskutyáját. Azzal szeretett a legjobban aludni, most pedig örökre vele lesz

– mesélte a Borsnak Mátyás.

Till Tamás szülei idén is vettek mikuláscsokit

Az édesapa a kérdésünkre elmondta: idén mikulásra is vettek a kisfiúnak egy pici csokifigurát, pedig már tudták, hogy Tamásnak sosem adhatják át.

– Rengeteg plüssjátéka van a szobájában. Ezeket eltesszük emlékbe. Őrizzük a képeit, a bizonyítványát, és egy sárga rózsát is, amit nemrég vásároltunk az emlékére. Mint ahogy minden egyes nap, karácsonykor is kimegyünk a sírjához, hogy mécsest gyújtsunk. Számunkra az ünnep nem lehet boldog, de reméljük, hogy legalább békében telik – fejezte be az édesapa.

