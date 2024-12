„Tudni szeretném, miért ölték meg a fiamat!” - Az igazságra kíváncsi a meggyilkolt Till Tamás édesapja

Továbbra sem tudják Till Tamás szülei, miért gyilkolták meg gyermeküket. A bajai kisfiú 24 évvel ezelőtt eltűnt, és noha édesapja és édesanyja töretlenül hitt abban, hogy egy nap hazatér, idén nyáron holtan került elő. A feltételezések szerint a bűncselekményt a 2000-ben az akkor 16 éves F. János követte el, aki a rendőrségnek ugyan beismerte a szörnyű tettét, a bíróságon letartóztatásakor azonban már azt állította, hogy nem ő végzett a gyermekkel, kényszerítették rá, hogy magára vállalja a gyilkosságot.

Till Tamás emlékét őrzik a szülei Fotó: Bors

Till Tamás szülei tudni szeretnék az okokat

Egyelőre annyiban lehetünk egészen biztosak, hogy a 11 éves Tamáska nem ártott és nem is tartozott senkinek, ezért kizárható, hogy gyilkosa bosszúból végzett vele. Ép ésszel elképzelhetetlennek tűnik, hogy a tettes minden ok nélkül cselekedett, és az tűnik életszerűnek, hogy a kisfiú vagy meglátott, vagy megtudott valamit, amit nem kellett volna. Így merült fel a kérdés, hogy a gyilkos vajon szexuálisan közeledett-e a gyermekhez. Ez megmagyarázná azt, ami az Országos Rendőr-főkapitányság és a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtótájékoztatóján elhangzott, hogy a tettes indítékait a rendőrök a szülőkre való tekintettel nem tárják a nyilvánosság elé. Ha Tamáska például lopáson kapta volna rajta a tettest, nem lenne indokolt a diszkréció. Ugyanazon a sajtótájékoztatón azt is elmondták, hogy a gyászoló szülőknek természetesen elmondják a teljes igazságot, ám az apa, Mátyás állítása szerint ez még nem történt meg.

Sokan részt vettek Tamáska temetésén Fotó: Bors

Itt ültünk a házban az ügyvédünkkel, amikor eljöttek hozzánk a rendőrök. Nem tudtuk meg, hogy pontosan miért kellett a fiunknak meghalnia, a feltételezésekre pedig nincs értelme reagálni. Tamásnál összesen 150 forint volt; amit adománynak vitt volna a lovardába, ahova tartott. Ezt csak azért mondom, mert az is biztos, hogy nem a pénzéért kellett meghalnia. Tudni szeretném, miért ölték meg a fiamat!

– szögezte le az édesapa.