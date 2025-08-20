III. Károly üzent a magyaroknak, ez áll a levelében!

Augusztus 20-a Magyarország hivatalos állami ünnepe, amely az államalapításra és Szent István királyra emlékezik. Ezen a napok a magyar katolikus egyház egyik fő ünnepe is van. Ez a nap különösen fontos a nemzeti indentitás szempontjából. Az ünnep a keresztény magyar államalapítás és a magyar állam ezeréves folytonosságának az emléknapja is.

Olyannyira világhírű lett már Magyarország államalapításának az ünnepe, hogy maga a brit uralkodó, III. Károly király személyes üzenetet fogalmazott meg Sulyok Tamás köztársasági elnöknek és egyben a magyar népnek is.

Őfelsége III. Károly király üzenete Magyarország köztársasági elnökének, Dr. Sulyok Tamásnak, az augusztus 20-i nemzeti ünnep alkalmából:

❝Feleségem és én szeretnénk őszinte gratulációnkat kifejezni Őexcellenciájának és Magyarország népének ezen a különleges napon.

Nagy örömömre szolgál, hogy országaink között ilyen szoros kapcsolat van, és bízom benne, hogy barátságunk tovább erősödik.

Remélem és határozott szándékom, hogy nemzeteink együttműködjenek a klímaváltozás és a környezetvédelmi kérdések terén, amelyek mindannyiunkat érintenek világszerte.

Feleségem és én ezúton szeretnénk megragadni az alkalmat, hogy a legjobbakat kívánjuk az elkövetkezendő évre Önnek és minden magyar embernek.❞