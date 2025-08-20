UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
III. Károly üzent a magyaroknak, ez áll a levelében!

Szent István
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 20. 14:30
III. Károly királySulyok TamásAugusztus 20Magyarország
Augusztus 20. alkalmából üzent a brit uralkodó a magyar népnek.
Augusztus 20-a Magyarország hivatalos állami ünnepe, amely az államalapításra és Szent István királyra emlékezik. Ezen a napok a magyar katolikus egyház egyik fő ünnepe is van. Ez a nap különösen fontos a nemzeti indentitás szempontjából. Az ünnep a keresztény magyar államalapítás és a magyar állam ezeréves folytonosságának az emléknapja is.

King Charles and Queen Camilla in Kenya-Day One
Károly királynak aggasztó a megjelenése (Fotó: Northfoto)
Fotó: i-Images / eyevine / Northfoto

Olyannyira világhírű lett már Magyarország államalapításának az ünnepe, hogy maga a brit uralkodó, III. Károly király személyes üzenetet fogalmazott meg Sulyok Tamás köztársasági elnöknek és egyben a magyar népnek is.

Őfelsége III. Károly király üzenete Magyarország köztársasági elnökének, Dr. Sulyok Tamásnak, az augusztus 20-i nemzeti ünnep alkalmából:

❝Feleségem és én szeretnénk őszinte gratulációnkat kifejezni Őexcellenciájának és Magyarország népének ezen a különleges napon.

Nagy örömömre szolgál, hogy országaink között ilyen szoros kapcsolat van, és bízom benne, hogy barátságunk tovább erősödik.

Remélem és határozott szándékom, hogy nemzeteink együttműködjenek a klímaváltozás és a környezetvédelmi kérdések terén, amelyek mindannyiunkat érintenek világszerte.

Feleségem és én ezúton szeretnénk megragadni az alkalmat, hogy a legjobbakat kívánjuk az elkövetkezendő évre Önnek és minden magyar embernek.❞

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
