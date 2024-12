Tovább folytatódik a nyomozás a 24 évvel ezelőtt meggyilkolt Till Tamás ügyében. A feltételezések szerint a 11 éves kisfiú életét az akkor 16 esztendős F. János oltotta ki, majd a holttestet elásta egy bajai tanya melléképületében, mert tudta, hogy másnap betonozni fognak ott. A munkálatban részt vevők nem vették észre, hogy valamivel a lábuk alatt egy nejlonba burkolt tetemet elrejtettek. F. János 2024 nyarán a rendőröknek beismerte az emberölést, de aztán visszavonta vallomását, és azóta is egyre hevesebben tagad. A letartóztatási tárgyalása előtt állítólag olyan kijelentéseket tett, melyek szerint további holttestekről is tud, de nem fog a rendőröknek segíteni a megtalálásukban. Erről megkérdeztük dr. Hódos Attilát, F. János ügyvédjét, aki sem cáfolni, sem megerősíteni nem kívánta, hogy védence ilyeneket mondott volna. A házkutatással, illetve a gyilkossági ügyel kapcsolatban későbbre ígért tájékoztatást.

Till Tamás ügyében zajlik a nyomozás Fotó: Bors

Információink szerint december 18-án, szerdán rendőrök jelentek meg F. János budapesti lakásán, hogy házkutatást végezzenek, és a munka során a kert egy részét is felásták, de a pincében is hasonló műveletet hajtottak végre. Az üggyel kapcsolatban levélben fordultunk a rendőrség sajtóügyeletéhez, azt kérdeztük, hogy az információ helytálló-e, ha igen, mit kerestek és összefüggésben van-e a nyomozati cselekmény a gyanúsított azon állítólagos kijelentésével, hogy további holttestekről is tud. Találtak-e a rendőrök valamit, ami összefüggésbe hozható bűncselekménnyel? Ha igen, mit?

A rendőrség szűkszavúan válaszolt, tekintettel arra, hogy egy folyamatban lévő nyomozásról van szó:

"Megkeresésével kapcsolatban tájékoztatjuk, hogy időszerű és tervszerű nyomozási cselekményeket hajtott végre a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság."

Úgy tűnik, Till Tamás ügye egyre szövevényesebb, újabb és újabb fordulatokat vesz.

Nézd meg, hogyan nyilatkoztak a gyászoló szülők a Borsnak: