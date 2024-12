Ezt az öt e-mailt töröld ki, vagy különben a hackerek mindenedet vihetik

Több csatornás támadás

Ugyancsak hamis biztonságérzetet jelent, ha valamit több helyről is megkapunk. Sokan azt hiszik, hogy jöhet ugyan egy csaló e-mail, de csak nem kapnak egyszerre SMS-t és mondjuk Messenger-üzenetet is. Sajnos azonban egyre gyakoribbak az ehhez hasonló "összehangolt" támadások, ráadásul nem is olyan bonyolultak, mint azt hinnénk...