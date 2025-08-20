35 fokos kánikula: ilyen időnk lesz augusztus 20-án

A hét közepére ismét visszatér a kánikula, akár 35 fokot is mérhetünk az ország egyes részein. Szerdán, augusztus 20-án a nap első felében derült égbolt jellemzi az időt, azonban délutántól fokozatosan megnövekszik majd a felhőzet. Ennek következtében az esti órákban helyenként kialakulhat zivatar is, ami miatt a HungaroMet több vármegyére is elsőfokú riasztást adott ki a következő szöveggel:

Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat!

Az átlaghőmérséklet napközben 30-35 fok között alakul majd.