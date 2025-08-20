35 fokos kánikula: ilyen időnk lesz augusztus 20-án

A hét közepére ismét visszatér a kánikula, akár 35 fokot is mérhetünk az ország egyes részein. Szerdán, augusztus 20-án a nap első felében derült égbolt jellemzi az időt, azonban délutántól fokozatosan megnövekszik majd a felhőzet. Ennek következtében az esti órákban helyenként kialakulhat zivatar is, ami miatt a HungaroMet több vármegyére is elsőfokú riasztást adott ki a következő szöveggel:
Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat!
Az átlaghőmérséklet napközben 30-35 fok között alakul majd.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.