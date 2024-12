Samsung telefonod van? Eláruljuk, mit ne telepíts semmiképp, ha nem akarsz mindent elveszíteni

Minden korábbinál könnyebben veszélybe kerülhetnek a Samsung-mobiltelefonok legújabb modelljeit használók. A világmárka legújabb, Android 15 alapú új operációs rendszere, a One UI 7 ugyanis jó ideje késik, az emberek pedig egyre türelmetlenebbek. Ha pedig valaki türelmetlen, hatalmas hibát követhet el – a hackerek pedig épp erre várnak! Azt ugye mondanunk sem kell, okostelefonunk biztonsága mennyire fontos, tekintve, hogy ma már szinte az egész életünket online éljük, és itt is intézzük a pénzügyeink javát is, azaz ha valamelyik okoseszközünk illetéktelen kezekbe kerül – mondjuk egy véletlenül telepített vírusnak köszönhetően –, akkor akár nem csak az összes levelezésünkhöz férhetnek hozzá olyanok, akiknek nem kellene, netán a családi fotóalbumot veszíthetjük el, de akár a pénzünknek is nyoma veszhet.

Veszélyben a türelmetlen Samsung-mobilosok! Fotó: Pexels

Mikor érkezik a várva várt Samsung-frissítés, és milyen veszély leselkedik a felhasználókra?

Tehát térjünk vissza a várva várt One UI 7-re! Az új felületet jó ideje várják a felhasználók, ugyanakkor a Samsung már hónapokat csúszott vele. Azt, hogy megérte-e a várakozás, most még nehéz megmondani, az azonban bizonyos: több olyan részfrissítés jelent meg a neten, nem hivatalos forrásokból, ami a One UI 7 részeként hirdeti magát, a szakértők szerint azonban ezeket semmiképp nem szabad telepíteni, még akkor sem, ha többen már elismerően szóltak róla.