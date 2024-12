Galamb Alex vallomást tett házasságáról: "Nehéz lesz? Egészen biztosan"

Galamb Alex már sok mindent elért az életben, amit korábban senki nem nézett volna ki belőle. Az ország kedvenc roma pékje a mélyszegénység elől maga kéredzkedett be a miskolci gyermekvárosba, ahol - sok más mellett -, megtanították a vízöblítéses illemhely használatára. Korábban bukdácsolt az iskolában, de aztán egyre jobb jegyeket szerzett. Elsajátította a pékszakmát, leérettségizett, technikusi bizonyítványt szerzett, jelenleg pedig egyetemre jár, tanító szakra. A fiatal pék akkor tett szert országos hírnévre, amikor a pandémia idején a saját házába invitálta a falujában, Hernádnémetiben kallódó gyerekeket, hogy sütőszakkört tartson nekik. Azóta is heti szinten foglalkozik a védenceivel, ezért pedig a Családbarát Magyarország Központ által támogatott Önként Jöttem Díjat is elnyerte. Az ünnepélyes átadón azonban nem tudott megjelenni, mert péktanulókat kísért el egy Révkomáromban tartott, kéthetes rendezvényre. Az általa létrehozott Sütni Jó! Alapítványt a felesége képviselte.

Galamb Alex új terveket szövöget. Most feleségén a sor Fotó: Kóré Károly

- Mónit persze megkértem, hogy küldjön fotókat a rendezvényről, és amikor megláttam, hogy mennyire jól áll neki egy elegáns ruha, rádöbbentem, hogy Móninak mindig így kellene öltöznie – mondta Alex huncut mosollyal.

- Néhány családi ünnepségen már persze láttam a feleségemet csinosan felöltözve, de az adott környezetben egészen különlegesen hatott a nejem megjelenése. Már előtte is mondogattam neki, hogy legyen szexi tanár néni, de most végképp megfogalmazódott bennem a gondolat, hogy mindenben támogatnom kell a páromat, hogy ő is szép karriert építhessen – mesélte a háromgyermekes családapa.

Alexet a felesége, Mónika képviselte az átadón. (balról jobbra: dr. Koncz Zsófia államtitkár, Mónika, a Sütni Jó! Alapítvány képviselője és Bartos Andrea, a Családbarát Magyarország Központ ügyvezetője.)

Mónika jelenleg egy miskolci gyrosozóban dolgozik, hogy kivegye a részét a családi költségvetésből.

Ez egy szép, hasznos és tisztességes munka. A feleségemet megbecsülik, rendesek a kollégái. Hálásak is vagyunk a főnökének a lehetőségért, ugyanakkor a saját példámból kiindulva azt vallom, hogy mindig törekedni kell a fejlődésre

– szögezte le Alex, és hozzátette: Mónikának először érettségiznie kell, egyetemre csak utána mehet.