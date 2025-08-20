UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
Kovács Zoltán a Szent István Nap programjairól: A legnagyobb békében és rendben zajlik minden

Kovács Zoltán
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 20. 19:50
Szent István Nap – Isten éltessen Magyarországtűzijáték
Kovács Zoltán új videót tett közzé.

Kovács Zoltán a legújabb videójában elárulta, hogy a legnagyobb békében és rendben zajlik minden a Szent István Nap programjai alatt, és már nagyon készülnek Európa legnagyobb tűzijátékára, ami során drónshow-val, fényfestéssel, lézerjátékkal nyűgözik le a rengeteg érdeklődőt 21 órától.

Itt lehet megtekinteni Kovács Zoltán videóját:

