Orbán Viktor üzent a DPK-tagoknak, a tűzijátékról van szó

Augusztus 20-án az ünneplés fénypontja az esti tűzijáték Budapesten, ami mindig az ország leglátványosabb eseményének számít. Rengetegen várják már, Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor pedig most üzent ezzel kapcsolatban a DPK-tagoknak.
Én is épp úgy várom, ahogy ti is. Hamarosan kezdődik a nemzeti pride: tűzijáték, augusztus 20. A legjobb mindig a vége, érdemes idén is figyelni! Boldog születésnapot, Magyarország!
Ha a helyszínen nézed a tűzijátékot, csinálj egy rövid videót, fotót a kedvenc részedről, és oszd meg Facebookon, Instagramon vagy Tiktokon!
– írta Orbán Viktor.
