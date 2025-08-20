UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
Orbán Viktor üzent a DPK-tagoknak, a tűzijátékról van szó

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 20. 19:41
tűzijátékaugusztus 20.
Rengetegen várják már az esti tűzijátékot.

Augusztus 20-án az ünneplés fénypontja az esti tűzijáték Budapesten, ami mindig az ország leglátványosabb eseményének számít. Rengetegen várják már, Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor pedig most üzent ezzel kapcsolatban a DPK-tagoknak.

"Orbán Viktor"
Orbán Viktor / Fotó: NurPhoto via AFP

Én is épp úgy várom, ahogy ti is. Hamarosan kezdődik a nemzeti pride: tűzijáték, augusztus 20. A legjobb mindig a vége, érdemes idén is figyelni! Boldog születésnapot, Magyarország!

 

Ha a helyszínen nézed a tűzijátékot, csinálj egy rövid videót, fotót a kedvenc részedről, és oszd meg Facebookon, Instagramon vagy Tiktokon!

– írta Orbán Viktor.

