„Ha megtagadnám a múltamat, elveszíteném az emberségemet” – mondja a roma pék – Videó

Galamb Alex neve a pandémia idején vált közismertté. A lakhelyén, Hernádnémetiben élő szegény gyerekeket meghívta az otthonába, hogy sütőszakkört szervezzen nekik. Akkor még be sem volt vezetve a házába a víz, de ez nem szegte kedvét: kis védencei lavórban mostak kezet a foglalkozások előtt és a kenyérhez, a lángoshoz is kútról hordta a vizet. Az azóta eltelt évek során magánszemélyek, vállalkozók és cégek is a kezdeményezése mellé álltak. Volt, aki profi sütőt vitt ajándékba, mások kicsempézték a tanodáját, illetve kialakították a házában a vizes blokkot.

Alex büszke az eredményeire (Fotó: VT)

Hálás vagyok a társadalomnak a befogadásomért és a rengetek támogatásért. Egyszerűen nem tehetem meg, hogy mindezt ne viszonozzam valamivel

– mondta Alex, aki rendszeresen küld ajándékba 100-150 kakaós csigát, brióst és egyéb péksüteményeket idősotthonokba.

– A gyerekek is örülnek, hogy jót tehetnek az idősekkel, miközben gyakorolják a dagasztást – mosolygott a fiatal pék.

Alex hétéves korában veszítette el az az édesapját. Akkor ment tönkre a családja. Az édesanyja nem volt többé képes ellátni őt és a testvéreit, mi több, sokszor azt sem engedte, hogy iskolába menjenek.

Hiába kaptam ki otthon, mégis elmentem. Egyrészt vágytam a tudásra, de – őszintén megmondom – az is vonzott, hogy ott melegben lehetek. Az osztálytársaim kiközösítettek, és a tanáraim sem hitték, hogy lesz belőlem valaki

– emlékezett vissza az immár háromgyermekes családapa. Alex 14 évesen bekéredzkedett a miskolci gyermekvárosba. Ott ismerkedett meg a vízöblítéses vécével és a napi zuhanyzással. Ma nyíltan beszél ezekről, mégpedig azért, hogy a nélkülözésben élő gyerekeknek hitet adjon.

Alex egyik kedvenc süteménye az ischler (Fotó: VT)

– Van kiút a szegénységből, csak tenni kell érte! Sajnos sok családot ismerek, akik elveszítették a motivációjukat. Ha benézünk a kertjükbe, azt látjuk, hogy az egészet teleszórták szeméttel, pedig a szegénység nem azonos az igénytelenséggel. Az, hogy valakinek nincs pénze, nem azt jelenti, hogy a környezetét el kell hanyagolnia – mondta a fiatalember.

Alex az intézetben elsajátította a pék mesterséget, majd a szakmájában helyezkedett el. Később cukrászképesítést is szerzett, azután leérettségizett, és a technikumot is elvégezte. Jelenleg elsőéves hallgató a Tokaj-Hegyalja Egyetem tanítóképző szakán.

– Mielőtt elkezdtem volna, azt gondoltam, hogy a kötelező furulya miatt az ének-zene lesz a legnehezebb, de kiderült, hogy tévedtem. Lehet, hogy nem minden tantárgyból kapok majd ötöst, többek között a matematika okoz kihívást. Az viszont biztos, hogy a diplomát mindenképpen megszerzem – fogadta meg Alex.

A fiatal pék arra vágyik, hogy évek múlva beindíthassa a saját sütőipari vállalkozását, miközben nehéz sorsú gyerekeket tanít az iskolában.

– Ha megtagadnám a múltamat és nem karolnám fel a roma gyerekeket, elveszíteném az emberségemet. Szeretném a saját gyermekeimnek is átadni a szemléletmódomat, miszerint ki kell vennünk a részünket a társadalom fejlődéséből. Nekik már nem kell megtapasztalniuk azt a nélkülözést, amiben én éltem. Nekik természetes, hogy folyik otthon a víz, néha megeszünk egy gyrost, el tudunk menni az állatkertbe, látjuk a Balatont. Én ezekről kisfiúként nem is álmodhattam – fejezte be a családfő.

Nézd meg a roma pékről készült videónkat!