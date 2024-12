Elképesztő jutalom: ennyi pénzt kapott Galamb Alex, az ország kedvenc roma pékje

Életében először hagyta el a magyar határt Galamb Alex, amikor péktanulók kísérőtanáraként Révkomáromba utazott. Az egykori szakképzőiskolájában ma már oktatóként dolgozik, és éppen őt kérték fel, hogy tartson a diákjaival egy kéthetes rendezvényre, melyen a fiatalok tapasztalatokat cserélhetnek a szlovák pékekkel. Annyit máris megtanultak, hogy a két nép süteményei hasonlítanak egymásra, de azért eltérések is akadnak. Bár Alex, az ország kedvenc roma pékje az utazást élvezi, a legnagyobb sajnálatára nem vehetett részt az Önként Jöttem Díj Családbarát Magyarország Központban tartott átadóünnepségén.

Az ország kedvenc roma péke újabb elismerést nyert Fotó: Kóré Károly

Amikor a szervezőket értesítettem, hogy sajnos nem tudok megjelenni, azt kérték, az alapítványt mindenképpen képviselje valaki. Ezért küldtem magam helyett a feleségemet, Mónikát. Akkor még nem is tudtuk, hogy az elismerés egymillió forintos pénzjutalommal is jár

– mondta a Borsnak Galamb Alex. A jelöltekre egyébként bárki szavazhatott az interneten, a roma pék által létrehozott Sütni Jó! Alapítvány pedig a második helyezést érte el.

Alexet a felesége, Mónika képviselte az átadón. (balról jobbra: dr. Koncz Zsófia államtitkár, Mónika, a Sütni Jó! Alapítvány képviselője és Bartos Andrea, a Családbarát Magyarország Központ ügyvezetője.)

A gálán Dr. Koncz Zsófia, családokért felelős államtitkár, az Önként Jöttem-díj nagykövete beszédében hangsúlyozta, hogy személyes szívügyének tekinti, hogy minél gyakrabban kerüljenek reflektorfénybe azok a személyek, akik példamutató tevékenységükkel, emberségükkel, idejüket, energiájukat áldozva teszik szebbé, jobbá életünket.



Az ország kedvenc roma pékje ismét bizonyított

Alex elárulta: a pénzjutalomnak máris megvan a helye.

- Áprilisig vagy májusig fedezi az alapítvány kiadásainak egy részét. Tudunk belőle venni alapanyagot, hogy a műhelyünkben süthessünk a gyerekekkel, de a kis tanulóinkat kirándulni is el fogjuk vinni néhányszor – mondta az ország kedvenc roma pékje, aki a pandémia idején a saját házába invitálta az utcán tartózkodó gyerekeket, hogy megmutassa nekik, hogyan készül a kakaós csiga. Azóta is hetente több alkalommal foglalkozik velük, és arra biztatja őket, hogy tanuljanak szorgalmasan, mert ezáltal van kiút a nyomorból. Bár egyesek azt is gondolhatnák, hogy ez csupán üres frázis, de Alex példája hitelessé teszi. A már háromgyermekes családapaként élő fiatal maga is mélyszegénységben nevelkedett, és a vízöblítéses vécével is csak a Miskolci Gyermekvárosban találkozott először, melybe maga kérte a felvételét. Lépésenként haladt előre, és az sem szegte kedvét, hogy sokan kinevették, amikor azt mondta, hogy ő bizony többre fogja vinni. Jelenleg egyetemre jár, és ha átveszi a diplomáját, már tanítóként is dolgozhat egy általános iskolában.