Ilyen volt az ünnepi szentmise a Szent István-bazilika előtt - képek

szentmise
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 20. 20:02
Szent István Bazilikaaugusztus 20.
Rengetegen voltak az ünnepi szentmisén.

Az államalapítás és Szent István király ünnepén, augusztus 20-án a Szent István-bazilika előtt tartottak szentmisét, amin Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek és Marton Zsolt váci megyés püspök is jelen volt. A Honvéd Koronaőrség tagjai hozták a Szent Jobbot a helyszínre, rengeteg volt az érdeklődő – íme az eseményen készült képek:

Augusztus 20. - Ünnepi szentmise a Szent István-bazilika előtt
Fotó: Máthé Zoltán /  MTI
Augusztus 20. - Ünnepi szentmise a Szent István-bazilika előtt
Fotó: Máthé Zoltán /  MTI
Augusztus 20. - Ünnepi szentmise a Szent István-bazilika előtt
Fotó: Máthé Zoltán /  MTI
Augusztus 20. - Ünnepi szentmise a Szent István-bazilika előtt
Fotó: Máthé Zoltán /  MTI
Augusztus 20. - Ünnepi szentmise a Szent István-bazilika előtt
Fotó: Hegedüs Róbert /  MTI
Augusztus 20. - Ünnepi szentmise a Szent István-bazilika előtt
Fotó: Máthé Zoltán /  MTI
Augusztus 20. - Ünnepi szentmise a Szent István-bazilika előtt
Fotó: Máthé Zoltán /  MTI

 

