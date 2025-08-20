Ilyen volt az ünnepi szentmise a Szent István-bazilika előtt - képek

Az államalapítás és Szent István király ünnepén, augusztus 20-án a Szent István-bazilika előtt tartottak szentmisét, amin Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek és Marton Zsolt váci megyés püspök is jelen volt. A Honvéd Koronaőrség tagjai hozták a Szent Jobbot a helyszínre, rengeteg volt az érdeklődő – íme az eseményen készült képek:
