Ilyen volt az ünnepi szentmise a Szent István-bazilika előtt - képek

Az államalapítás és Szent István király ünnepén, augusztus 20-án a Szent István-bazilika előtt tartottak szentmisét, amin Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek és Marton Zsolt váci megyés püspök is jelen volt. A Honvéd Koronaőrség tagjai hozták a Szent Jobbot a helyszínre, rengeteg volt az érdeklődő – íme az eseményen készült képek:

Fotó: Máthé Zoltán / MTI

Fotó: Máthé Zoltán / MTI

Fotó: Máthé Zoltán / MTI

Fotó: Máthé Zoltán / MTI

Fotó: Hegedüs Róbert / MTI

Fotó: Máthé Zoltán / MTI