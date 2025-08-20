Ő lehetett volna a következő Drew Barrymore – A magyar származású csillag, Judith Barsi története sokkoló és felfoghatatlan

Legújabb cikksorozatunkban magyar származású csillagokról írunk, akik örökre beékelték magukat az álomgyár fogaskerekeibe. Judith Barsiról írhatnánk úgy, mint a '80-as évekből feltörő sztár, akinek a sikereiről minden nap cikkezhetünk, de ez sajnos nem adatott meg a kislány számára. Cikkünk a nyugalom megzavarására alkalmas sorokat tartalmaz!

Judith Barsi halála megrázta az egész világot (Fotó: YouTube)

Judith Barsi Pierce Brosnan-nel is együtt dolgozott

Barsi József Magyarországról emigrált az USA-ba az '56-os forradalmat követően. Először New Yorkba, majd Los Angelesbe költözött, ahol megismerte a szintén magyar származású Maria Virovaczot. Első és egyetlen közös gyermekük, Judith Eva Barsi 1978. június 6-án született.

A kislányt jégkorcsolyázás közben ismerte fel egy reklámügynök, onnantól kezdve a sorsa felfelé ívelődőnek látszott. Négy éves korától számítva több, mint 70 reklámban és 25 játékfilmben szerepelt – olyan híres projektekben volt látható, mint az Alkonyzóna, Cheers, A cápa bosszúja, Minden kutya a mennybe jut és az Őslények országa. Megközelítőleg 100.000 dollárt keresett a családjának évente, amiből többek között egy házat is tudtak venni Los Angelesben. Olyan színészekkel játszott együtt, mint Gary Busey, Pierce Brosnan és Michael Caine – egyesek szerint Drew Barrymore mellett lett volna a helye, akivel egyidős volt.

Anyja támogatta és bíztatta a kislány feltörekvő karrierjét, miközben apja saját démonjaival küzdött.

Végig egy fedél alatt volt a rá leselkedő veszéllyel

Judith apja, József a komplexusait rendszeresen alkohollal igyekezett tompítani. Ahelyett, hogy felemelte volna a lányát, a háttérben nem nézte jó szemmel a sikerét – hiszen a nap végén a kislány kereste meg igazából a család kenyerét. József többször is bántalmazta a feleségét és a kislányát, miközben a lehetetlen helyzet alatt Judith továbbra is jól teljesített a forgatásokon.

Történt egyszer, hogy A cápa bosszúja című film forgatására hívták Judith-ot, ami el tudjuk képzelni, hogy mekkora nagy dolog – ez nem csak egy jópofa kiruccanás, hanem egy remek karrierlehetőség is volt számára. Az utazást megelőző estén József kést rántott a kislányra és megfenyegette, hogyha nem jön vissza a forgatásról, akkor megöli.