Ő lehetett volna a következő Drew Barrymore – A magyar származású csillag, Judith Barsi története sokkoló és felfoghatatlan

Legújabb cikksorozatunkban magyar származású csillagokról írunk, akik örökre beékelték magukat az álomgyár fogaskerekeibe. Judith Barsiról írhatnánk úgy, mint a '80-as évekből feltörő sztár, akinek a sikereiről minden nap cikkezhetünk, de ez sajnos nem adatott meg a kislány számára. Cikkünk a nyugalom megzavarására alkalmas sorokat tartalmaz!
Barsi József Magyarországról emigrált az USA-ba az '56-os forradalmat követően. Először New Yorkba, majd Los Angelesbe költözött, ahol megismerte a szintén magyar származású Maria Virovaczot. Első és egyetlen közös gyermekük, Judith Eva Barsi 1978. június 6-án született.
A kislányt jégkorcsolyázás közben ismerte fel egy reklámügynök, onnantól kezdve a sorsa felfelé ívelődőnek látszott. Négy éves korától számítva több, mint 70 reklámban és 25 játékfilmben szerepelt – olyan híres projektekben volt látható, mint az Alkonyzóna, Cheers, A cápa bosszúja, Minden kutya a mennybe jut és az Őslények országa. Megközelítőleg 100.000 dollárt keresett a családjának évente, amiből többek között egy házat is tudtak venni Los Angelesben. Olyan színészekkel játszott együtt, mint Gary Busey, Pierce Brosnan és Michael Caine – egyesek szerint Drew Barrymore mellett lett volna a helye, akivel egyidős volt.
Anyja támogatta és bíztatta a kislány feltörekvő karrierjét, miközben apja saját démonjaival küzdött.
Judith apja, József a komplexusait rendszeresen alkohollal igyekezett tompítani. Ahelyett, hogy felemelte volna a lányát, a háttérben nem nézte jó szemmel a sikerét – hiszen a nap végén a kislány kereste meg igazából a család kenyerét. József többször is bántalmazta a feleségét és a kislányát, miközben a lehetetlen helyzet alatt Judith továbbra is jól teljesített a forgatásokon.
Történt egyszer, hogy A cápa bosszúja című film forgatására hívták Judith-ot, ami el tudjuk képzelni, hogy mekkora nagy dolog – ez nem csak egy jópofa kiruccanás, hanem egy remek karrierlehetőség is volt számára. Az utazást megelőző estén József kést rántott a kislányra és megfenyegette, hogyha nem jön vissza a forgatásról, akkor megöli.
Nem ez az első halálos fenyegetés, amit kapott. Az apja volt, hogy eldugott benzint mutogatott a lánynak, olyan szavakkal, hogy ha elhagyja őt, akkor felgyújtja. A feszültséget pedig, ahogy gondolhattuk, nem lehetett tovább húzni: egy forgatás alatt képtelenség volt megnyugtatni a kislányt, annyira sírt. Korábban az anya, Maria azért nem hagyta ott Józsefet, mert az derékbe törte volna a kislány karrierjét, de ekkor már elkerülhetetlennek tartotta a lépést: egyre több időt töltöttek egy közeli szállón, ahol azt tervezte, hogy végleg elválik Józseftől.
Mielőtt ez megtörtént volna, József valahogy megtudta, mire készülnek a háta mögött. A fennmaradt források szerint a férfi pisztolyt fogott és végzett a feleségével, Mariaval és azzal a lendülettel a jobb sorsra származtatott Judith-al is. A holttesteket aztán felgyújtotta és végül végzett magával is.
Amíg élt, Judith két rajzfilmhez is a hangját adta – ezek az Őslények országa és a Minden kutya a mennybe jut, amiknek a premierjén a kislány már nem lehetett ott. Utóbbiban Burt Reynolds-szal együtt szerepelt. Reynolds a filmen keresztül könnyekkel küzdve elmondta a kislánynak, hogy találkoznak még és a búcsú soha nem tart örökké, majd jó éjszakát kívántak egymásnak. A színész állítólag többször is összeomlott a felvétel közben.
A családot jelöletlen sírokban temették el, de közösségi finanszírozásból 2001-ben egy sírkövet helyeztek el Judith nyughelyére.
