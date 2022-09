Aranyból van a szívük: Ők a legönzetlenebb csillagjegyek

Számos tényező megmagyarázhatja, hogy egyes emberek miért önzetlenebbek, mint mások: például a neveltetés vagy akár a csillagjegyek is. Asztrológusok szerint ha egy ember személyiségjegyeit megvizsgáljuk, könnyen megfejthető, mi motiválja az életben: ezzel pedig például arra is könnyedén rájöhetünk, mennyire önzetlen, vagy éppen önző. Most az előbbieket mutatjuk meg.

Rák

A Rák kivételesen gondoskodó jegy, az állatöv anyafigurái, ezért olyan rendkívüli tulajdonságokkal rendelkezik, mint amilyen az önzetlenség is. Ajtaja mindig nyitva áll azok előtt, akiknek biztonságra van szükségük, emellett képes feladni mindent, hogy szerettén segítsen. A Rák ezen felül erős empátiával is rendelkezik, mások problémáit a sajátjaként is képes kezelni.

Mérleg

Az örök egyensúlyt kereső csillagjegy a társas kapcsolatok szakértője. Kiválóan vigyáz szeretteire, miközben maga elé helyezi őket. A Mérleg fontosnak tartja a harmóniát kapcsolataiban, ezért gyakran feláldozza saját szükségleteit, hogy másokat boldoggá tehessen. Önzetlensége mellett ez a csillagjegy nagyon kedves, szerető és gyengéd személyiség, ami miatt időnként sebezhetővé is válik.

Szűz

A Szűz természeténél fogva mindig önzetlenségből cselekszik, valósággal hajtja az érzés, hogy másokon segíthessen. Kissé perfekcionista csillagjegyként nem okoz gondot neki a tervezettnél több energia befektetése, csak hogy azzal másoknak tehessen jót. A Szűz őszintén boldog, ha másokat szolgálhat. Olykor azonban képes túlzásokba esni, és akár konfliktust is generálhat, ha segítő szándékkal olyat tesz, amivel másokat megsérthet.