Kitálalt az időutazó ügyvéd: évtizedekkel korábban tudott a kormány a terrortámadásról

Az utóbbi években, évtizedekben egyre népszerűbbek és elterjedtebbek az olyan összeesküvés-elméletek, melyek szerint nem csak hogy lehetséges az időutazás, de már rá is jött az emberiség, miként juthatunk el a múltba, vagy akár a jövőbe – ezt azonban eltitkolják a nagy többség elől. Sok olyan történet lát napvilágot, mely elsőre megmagyarázhatatlannak tűnik, és időutazást sejtet, ezek többségéről azonban kiderül, hogy vagy egyszerű városi legendák, vagy pedig van rájuk valamilyen hihetetlen, valószerűtlen, mégis, a fizika törvényeit meg nem hazudtoló magyarázat is... És vannak az olyan "csodabogarak", mint amilyen az amerikai ügyvéd, Andrew Basiago, aki állítja: egy titkos kormányprojekt részeként maga is időutazóvá vált.

Andrew Basiago állítja: részt vett az amerikai kormány időutazó projektjében Fotó: YouTube

Előre látták a 9/11-et? Az időutazó szerint igen

Basiago nem kevesebbet állít, mint hogy az Amerikai Egyesült Államok még a hidegháború idején elkezdett kísérletezni az időutazással, és – ami ennél is megdöbbentőbb – sikerrel is jártak. Az USA nem csak a Holdra küldött embert, de 1972-ben a múltba is, méghozzá magát Basiagót. A férfi (elmondása szerint) kisgyermekként látogatott el 1863-ba, ahol végig hallgathatta Abraham Lincoln gettysburgi beszédét. Jelenlétéről (ugyancsak az ő állítása szerint) fotó is készült, ugyanakkor tény, hogy semmivel sem tudja alátámasztani, hogy a képen valóban ő szerepel...