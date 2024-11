Három évig hagyta figyelmen kívül a tüneteit a 32 éves nő: kiderült, végstádiumú rákos

Éveken át hagyta figyelmen kívül egészségügyi problémáit Taylor Deanne Roy, így amikor végre orvoshoz ment és kiderült, végstádiumú rákos beteg, összedőlt a világa. A 32 éves nő ugyanis hosszú éveken át ét úgy, hogy állandóan fáradt volt, nehezen vette a levegőt, viszketett a bőre és fájdalmai voltak. A nő azt hitte, csak ekcémás, ritkán megjelenő fájdalmaiért pedig magát okolta három éven át. Egészen addig, ameddig észre nem vett egy csomót a nyakán. Ekkor ment el végre orvoshoz.

Három év szenvedés után látogatott csak el orvoshoz Fotó: Pexels

A nyaki ultrahangból biopszia lett, amiből nem sokkal később kiderült, Taylor négyes stádiumú Hodgkin's Lymphomában, olyan vérrákban szenved, ami hatással van a limfocitákra. Mire észrevették, addigra ráadásul sajnos a rák átterjedt a tüdejére és a gerincére is. Így nem csoda, hogy amikor végre megkapta a diagnózisát, úgy érezte, megállt körülette a világ.

Percekig úgy éreztem, semmi nem valódi. Családot akartam. Most pedig 32 évesen az életemért küzdök, miközben minden napom fájdalommal, hányingerrel és kimerültséggel teli. Idegen számomra a testem. A legegyszerűbb dolgokat sem tudom már elvégezni. Olyanokat, amelyek régen csak pár másodpercig tartottak. A legnehezebb része, hogy elvesztettem a függetlenségemet, amiért olyan keményen megdolgoztam.

És ha ez még nem lenne elég, diagnózisát követően nem sokkal a háza is leégett egy elektromos tűzben, mindene odalett. Szerencséjére azonban családjára és barátaira számíthat. Ők segítik, ahogy csak tudják. Ezen felül pedig adományokból él.

Fizikailag, mentálisan és anyagilag is teljesen tönkrementem. Eljutottam arra a pontra, ahol muszáj segítséget kérnem néha, mert teljesen mindegy, milyen erős próbálok lenni, nem megy már egyedül

- jelentette ki.

Taylor most a TikTok-oldalán keresztül próbál oktatni másokat a saját helyzetéből kiindulva. Kiemelte, ha odafigyelt volna a testére, akkor most nem lenne végstádiumú rákos beteg, írja a The Sun.