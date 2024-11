„Józan életű, dolgozó fiatal volt” – százak gyászolják a 21 évesen meghalt Adriánt, akinek vezetés közben hirtelen megállt a szíve

Szomorúan pislákolnak a mécsesek annak a fiatal férfinek a fotója mellett a Pápateszért átszelő út mentén, aki szerdán (november 27.) vesztette életét a helyszínen. A tűzoltók, mentők és rendőrök kora délután rohantak az úthoz, miután bejelentést kaptak arról, hogy baleset történt: egy kocsi az út menti árok mellé csapódott. Úgy tudni, hogy az autó egyik pillanatról a másikra irányvesztetten sodródott le az útról, majd ezek után csapódott az út szélére.

A balesetet és Adrián halálát nem figyelmetlenség, hanem hirtelen szívleállás okozta Fotó: Unsplash.com (illusztráció)

Szívmegállás okozta a balesetet és Adrián halálát

Információink szerint, többen is odarohantak segíteni a kocsiban ülő fiatal sofőrnek. A mentők is gyorsan a helyszínre értek, ahol mindent megtettek, hogy megmentsék a bent ülő életét. Sajnos azonban hiába: a 21 éves férfi a helyszínen elhunyt.

Az út mentén most mécsesek, virágok, gyertyák és fotók tucatja emlékeztet a tragikus balesetre. A kocsiban ülő 21 éves Gy. Adriánt mindenki szerette, most százak gyászolják. A barátságos, segítőkész fiatalt rengetegen ismerték, egybehangzó véleményük szerint a fiatal keményen dolgozott, imádta családját és egyáltalán nem vezetett felelőtlenül. A Bors Adrián testvérétől azt is megtudta, hogy a fiú azokban a szörnyű pillanatokban is éppen hazafelé tartott.

Józan életű, dolgozó fiatal volt, éppen hazafelé tartott amikor ez az egész történt…

- mondta el lapunknak Adrián gyászoló testvére.

Elmondta azt is, hogy a balesetet valóban nem a gyorsaság és a figyelmetlenség, hanem egy rejtőzködő szívbetegség és az ezt követő hirtelen szívleállás okozta:

Megkaptuk az orvosi jelentés, ami szerint a testvéremnél szívmegnagyobbodás alakult ki az évek alatt, amiről senki nem tudott, ez okozta a halálát is

– tette hozzá nővére.