Fontos bejelentés: változás a nemrég visszatért Legyen Ön Is Milliomosban!

Fontos bejelentést tett a TV2 nagysikerű, hosszú évek után visszatért kvízműsora a Legyen Ön is Milliomos! Jövő héttől, november 25-től kezdve ugyanis civilek teszik majd tudásra próbájukat a hazai celebek helyett annak érdekében, hogy elvigyék a főnyereményt, az 50 millió forintot, amihez 15 kérdést kell hibátlanul megválaszolniuk. Ehhez pedig a szabályok értelmében a négy segítségből (telefonos hívás, közönség, felező, műsorvezető) hármat vehetnek igénybe.

Palik László műsorvezetésével tért vissza a legendás műveltségi verseny. Fotó: TV2

A Legyen Ön is Milliomos! több mint 130 országban futott sikerrel. Az 1998-ban az Egyesült Királyságból indult formátumot a világ szinte minden táján imádták az emberek: többek között Indiában, Vietnámban, Nigériában, a Dél-Afrikai Köztársaságban, az Amerikai Egyesült Államokban, Malajziában, Venezuelában és a Fülöp-szigeteken, de természetesen Európa országait is meghódította. Az Egyesült Királyságban, Németországban, Ausztriában, Spanyolországban, Olaszországban, Szlovákiában ugyanúgy a tévéképernyők elé szegezte a nézőket, ahogy hazánkban is.

A nemrég visszatért műsor első adásaiban celebek tették próbára magukkat párjaikkal, testvéreikkel. Voltak köztük rendkívül sikeres párosok is, akiknek 5 millió forint is ütötte a markát, de volt olyan is, aki mellől elpártolt a szerencse és üres kézzel tértek haza. November 25-től azonban visszatért a "rendes kerékvágás" és párosok helyett egy civil személy teszi majd próbára tudását Palik Lászlóval szemben ülve.