Legyen Ön is Milliomos: Ez az új szabály!

Palik Lászlóval tért vissza a világhírű Legyen Ön is Milliomos! című műsor. A legszembetűnőbb újítás pedig az, hogy a kérhető segítségek között van egy negyedik is, amelynek a lényege, hogy meg lehet kérdezni a műsorvezetőt. Palik László szerint ez azért nem lesz nagyon egyszerű, mert ha nem tudja a választ a kérdésre, azt be kell látnia – írja a Magyar Nemzet.

Palik László megosztotta a Legyen Ön is Milliomos! kulisszatitkait a nagyérdeművel Fotó: TV2

A műsorvezető arról is beszélt a Mokkában, hogy a TV2 vezérigazgatója, Pavel Stantchev kereste meg, hogy ő legyen a most újrainduló vetélkedő házigazdája. Kifejtette, hogy egy pillanatot sem kellett gondolkodnia az ajánlaton, hiszen már régen is imádta a műsort.