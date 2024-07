Visszatér a Legyen Ön is milliomos!: Megszólalt Palik László - VIDEÓ

Minden eddiginél mesésebb nyereménnyel, 50 millió forintos fődíjjal tér vissza a TV2-re a Legyen Ön is milliomos. A kvízműsorban civil emberek mellett hírességek is kipróbálják majd a tudásukat. A kvízmester székében ezúttal a TV2-höz több év után visszatérő Palik László ül, a tévés most először szólalt meg a fejleményről!

Palik László vezetésével tér vissza a Legyen Ön is milliomos! a TV2-re (Fotó: TV2)

Megújítva tér vissza a Legyen Ön is milliomos!

A legendás vetélkedők reneszánszukat élik, így nem csoda, hogy a TV2 is visszanyúl a világhírű kvízműsorhoz, amely több mint 130 országban futott sikerrel. Az 1998-ban az Egyesült Királyságból indult formátumot a világ szinte minden táján rajongták az emberek: többek között Indiában, Vietnámban, Nigériában, a Dél-Afrikai Köztársaságban, az Amerikai Egyesült Államokban, Malajziában, Venezuelában és a Fülöp-szigeteken, de természetesen Európa országait is meghódította. Az Egyesült Királyságban, Németországban, Ausztriában, Spanyolországban, Olaszországban, Szlovákiában ugyanúgy a tévéképernyők elé szegezte a nézőket, ahogy hazánkban.

A műsor pedig hamarosan ismét látható lesz a TV2-n: most is lesznek adások civil játékosokkal, ám ezúttal celebpárok, illetve ismert emberek és párjaik is bemutatkoznak az általános műveltségen alapuló vetélkedőben.

A szabályokban is lesz változás. Biztosan sokan emlékeznek a három segítségnyújtási lehetőségre: a telefonálás, a felezés, valamint a stúdióban szurkoló nézők szavazataira támaszkodhatott a versenyző. A 2024-es verzióban lesz egy negyedik lehetőség is: mégpedig a műsorvezető személye, akitől segítséget kérhet a válaszadásban a játékos.

Palik László: „Lényegében gondolkodás nélkül mondtam igent”

Ezúttal Palik László foglal helyet a legendás műsor legendás műsorvezetői székében.

Pavel Stanchev, a TV2 vezérigazgatója keresett meg a Legyen Ön is milliomos! műsor kapcsán, és bevallom őszintén, hogy lényegében gondolkodás nélkül mondtam igent, mert mindig is imádtam ezt a formátumot nézőként, plusz nagyon jó érzés, hogy olyan általam tisztelt szaktársaim nyomdokaiba léphetek, akik meghatározó szereplői az elmúlt évtizedek magyar televíziózásának. Sajnos Vágó István, akinek a nevéhez leginkább köthető a Legyen Ön is milliomos! már nincs közöttünk. Bízom benne, hogy kollégáimmal ismét sikerre tudjuk vinni ezt az ikonikus formátumot

– mondta Palik László.