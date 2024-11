"Felébredek ebből a szörnyű rémálomból" – magukhoz tértek a bécsi horrorbaleset magyar túlélői

Mint arról a Bors is írt, a baleset november 15-én történt az alsó-ausztriai Gänserndorfnál, Bécs közelében: egy magyar rendszámú kocsi az L9-es úton haladt, amikor egyik pillanatról a másikra letért az útról, majd egy út menti fának csapódott. A bent utazó munkások közül hárman, M. Márk, Mátyás és H. Miklós azonnal meghaltak, két társukkal pedig újraélesztés után, rohantak a St. Pölten-i és a bécsi kórházba.

Az ausztriai balesetben Márk, Mátyás és Miklós azonnal meghaltak, két társuk súlyosan megsérült. A kórházban magukhoz tértek és kihallgatták őket Fotó: Unsplash.com

Ausztriai földön dolgoztak a magyar melósok

Információink szerint az öt munkás Arlóról, Borsodnádasdról és Mályinkáról indult el Ausztriába, ahol idénymunkásként dolgoztak, répatermeléssel foglalkoztak. Ezután rendszerint hazatértek szülőfaluikba. Most is így tettek volna, a baleset előtt ugyanis már majdnem a magyar határhoz értek.

A családtagok összetörtek a baleset után, a három jó barátot százak gyászolják:

Szegény Totyó, nagyon jó ember volt, mindenki kedvelte. Sokan dolgozott, becsületesen. Azt soha nem gondoltam volna, hogy nem látom többé. Nem is tudjuk, hogy hogyan történt ez az egész.

– mondta ismerőse a Totyónak becézett Miklósról. A férfi párja azóta is úgy érzi, hogy egy rémálomban él:

– Nemsokára felébredek ebből a szörnyű rémalomból, igaz, egyetlenem? – tette fel a kérdést közösségi oldalán Miklós összetört kedvese.

Vizsgálják a rejtélyes a roncsot, beszéltek a túlélők

Közben természetesen az osztrák rendőrség is gőzerővel nyomoz az ügyben, azt ugyanis még mindig nem tudja senki, hogyan is történhetett a baleset. Sokan rosszullétre vagy műszaki hibára gyanakszanak az ismerősök közül, azonban a helyi hatóság most a roncsot vizsgálja. A Heute információi szerint a rendőrség azóta lefoglalta az elemeire tört, régi típusú BMW-t, amit most centiről centire, alaposan átnéznek.

Emellett a balesetet túlélő két munkás is magához tért a kórházban, a rendőrség így őket is ki tudta hallgatni. A lap szerint ezzel azonban nem sokra mentek: a két, súlyosan sérült férfi ugyanis csak homályos részletekről beszélt, nem kizárt, hogy nem is emlékeznek azokra a tragikus pillanatokra. A hozzátartozók azonban magyarázatra várnak, tudni szeretnék, mi okozta szeretteik halálát:

Bízunk benne, hogy hamarosan kiderül, mi történt

– mondták szomorúan a rokonok.