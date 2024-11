A Gondosóra program karácsonyi akciót hirdetett - Mutatjuk a legfontosabb tudnivalókat!

Most egy olyan akcióra hívjuk fel a figyelmet a Gondosóra program kapcsán, melynek köszönhetően azok a 65 éven felüli magyarok, akik december 1-ig megrendelik a gondosórát, karácsonyig megkapják a készüléket.

Fotó: Fotó: BS / Ripost

Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója korábban Facebook-oldalán hívta fel rá a figyelmet:

A karácsony a legjobb arra, hogy megosszuk másokkal szeretetünket és törődésünket, különösen azokkal, akik idősebbek.

A főtanácsadó szerint az ünnep szép alkalom arra, hogy a biztonság és a gondoskodás ajándékával, az ingyenes gondosórával lepjék meg a hozzátartozók idősebb szeretteiket – fogalmazott, hozzátéve: éppen ezért indította el karácsonyi akcióját a Gondosóra program.

Az ünnepi akció lényege, hogy azok a 65 év felettiek, akiknek december 1-jéig megigénylik a gondosórát, karácsonyig biztosan kézhez kapják az eszközüket. A regisztrációt a +36 80 804 050-es ingyenes telefonszámon vagy a gondosora.hu-n teheted meg.

A Gondosóra program legfontosabb előnyei

A 0-24 órás diszpécserszolgálathoz kapcsolt szolgáltatást minden 65 év feletti, az otthonában élő magyar állampolgár igénybe veheti. A teljesen ingyenes és havidíjmentes szolgáltatás az ország minden településén hozzáférhető, a hét minden napján, a nap 24 órájában. Az országos jelzőrendszerre épülő, országos lefedettségű szolgáltatás során az otthonukban élő idős emberek egy egyszerű jelzőeszköz segítségével pillanatok alatt kapcsolatba léphetnek a diszpécserközponttal, ahol szakképzett munkatársak segítenek a felmerülő problémák megoldásában.

Ha az érintettnek külső segítségre van szüksége, a diszpécser értesíti a regisztrációkor megadott kontaktszemélyt, illetve szükség esetén hívja a mentőket, a rendőrséget vagy a tűzoltókat is. A jelzőeszköz karon hordva vagy nyakba akasztva mindig elérhető, így a használója bármikor segítséget tud kérni. Nem is beszélve arról, hogy a Gondosóra csepp- és ütésálló, valamint erősebb ütést vagy esést érzékelve azonnal jelzést ad a központnak.

A program elsődleges célja az otthoni és önálló életvitel meghosszabbítása. A zöldszám bevezetése újabb kedvezményt, támogatást és könnyítést jelent a Gondosóra programban az ingyenes applikáció után. Az appot a gondosóra felhasználója és a hozzátartozója is letöltheti a telefonjára, így értesítést kaphatnak, ha az idős ember veszélyhelyzetbe kerül, megnézhetik a legfrissebb információkat, de például akkor is azonnali riasztást kapnak, ha az esésérzékelő balesetet észlel. Az új, ingyenes alkalmazással gyorsan intézhetik az adatmódosításokat vagy az esetleges hibabejelentést is. Ezekkel és a többi hasznos funkcióval sokkal hatékonyabb a gondoskodás, magasabb szintű a biztonság. Az ingyenes Gondosóra alkalmazás iOS-en és Androidon egyaránt elérhető!