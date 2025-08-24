Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
Most érkezett a rendkívüli hír: megtámadtak és lerántottak egy 72 éves nőt a 4-6-os villamosról, hajtóvadászatot indított a rendőrség

4-es 6-os villamos
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 24. 11:42
Budapestrendőrségtámadás
A BRFK rendőrei súlyos testi sértéssel gyanúsítják azt a fiatal nőt, aki lerántott a villamosról egy 72 éves asszonyt.
N.T.
A szerző cikkei

Megdöbbentő esetről számolt be a holnapján a rendőrség: a Budapesti Rendőr-főkapitányság IX. Kerületi Rendőrkapitánysága nyomozást rendelt el, mert július végén megtámadtak egy idős asszonyt a Mester utcai 4-es és 6-os villamosmegállóban. Egy fiatal nő látható ok nélkül belekötött, majd megütötte és a táskájánál fogva lerántotta a villamosról az asszonyt, aki a földre esett. A 72 éves sértett az eset következtében súlyosan megsérült, az elkövető elmenekült. 

A ferencvárosi nyomozók azonosították a támadót, K. Ramónát, akinek körözését rendelték el. 

A BRFK Közrendvédelmi Főosztályának rendőrei augusztus 23-án éjjel a 4-es és 6-os villamos vonalán tartottak ellenőrzést, mely során néhány megállóra a támadás helyszínétől, a VIII. kerületben igazoltatták a 21 éves nőt. Elfogását követően súlyos testi sértés bűntett gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatták ki, beismerő vallomást tett - írja a police.hu.

