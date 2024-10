Abonyban betörőktől rettegnek, a Havanna-lakótelepet öngyilkosság rázta meg

Rettegnek a sorozatbetörőktől Abonyban. Rengeteg bejelentés érkezik a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányságra a településről. A helyiek szerint megsokszorozódtak a betörések. Többen is arról panaszkodnak, hogy rablók fosztották ki lakásukat, méghozzá fényes nappal. Azonban úgy néz ki, végre előkerült az enyveskezű fosztogató.

Vártam egy csomagot, és amikor ideért a futár, elindultam kifelé, az ajtón kilépve egy nő állt velem szemben, arany színű kabátban. Mikor megkérdeztem, mit keres az udvarunkon, az volt a válasz, hogy kiabált, de nem hallottuk (...)

–- mondta el korábban Nóra, az egyik helyi lakos. A rendőrség megerősítette, hogy több bejelentés is érkezett hozzájuk az utóbbi pár hétben, de szerencsére sikerült elkapniuk a tettest.

Elfogták a feltételezett elkövetőt (Fotó: Pexels – Képünk illusztráció)

Bár a hidegfront még érezteti hatását, egy markáns anticiklon hatására visszatér hazánkba a kellemes idő. A jelenlegi prognózis szerint akár november első pár napjáig is kitarthat a vénasszonyok nyara. A hajnalok már elég csípősek, így legalább éjszakára érdemes lehet befűteni, az elkövetkezendő időszakban kedvező változás előtt áll időjárásunk. Egy markáns anticiklon hatására ugyanis visszatér hazánkba a vénasszonyok nyara, sok napsütéssel és napközben 15-18 fokos csúcshőmérsékletekkel.

Beköszönt újra a vénasszonyok nyara, így akár bringázni is lehet Fotó: Karnok Csaba

Borzasztó tragédia rázta meg a Havanna-lakótelepet. Pénteken, október 18-án az egyik 10 emeletes panelház erkélyéről kivetette magát egy 60 év körüli asszony. A Borsnak István mesélte el a részleteket, ő volt az, aki megpróbálta megmenteni Éva életét. Az asszonyt már reggel is próbálkozott öngyilkossággal. Egy asztalt húzott az erkély széléhez, arra állt fel, ám ekkor még sikerült leimádkoznia Istvánnak onnan. Ám később el kellett mennie a feleségével. Ekkor látták az utcáról, hogy a nő ismét felállt az erkélyhez, de a férfi ezúttal már nem ért fel időben hozzá.

Mindig van segítség! Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123-as ingyenes lelkielsősegély-számot, vagy keresse fel a www.ongyilkossagmegelozes.hu oldalt!

Próbálták lebeszélni az asszonyt az öngyilkosságról, de ő kiugrott a 10. emeletről Fotó: Bors

BMW-mániások voltak, akik beszálltak Sallai Nóra kocsijába. A baleset Alsónémediben történt még szeptember 27-én. A színésznő és kisfia a játszótérről tartott hazafelé, amikor a Hunyadi és a Haraszti út kereszteződésénél kikanyarodva összeütköztek egy nagy sebességgel érkező BMW-vel, ennek következtében a színésznő kocsija felborult. Nóra és a kisfia súlyos sérüléseket szenvedett, később a gyermek életét is vesztette. A Jóban Rosszban sztárjáért most is küzdenek.