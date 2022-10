Rezsicsökkentés: tíz spórolási tipp a fűtési szezonra

Október 15-e minden évben a fűtési szezon kezdete. Ekkor beindul a távfűtés, az emberek otthonaikban beindítják a kazánokat, konvektorokat, felcsavarják a termosztátokat. A rezsicsökkentés csökkentése miatt idén különösen fontos, hogy minél több energiát és pénzt spóroljunk meg. Akad néhány praktikus lehetőség, amellyel ezeket elősegíthetjük. Mutatjuk, melyek ezek!

Mindenki számol, hogyan tudna spórolni az energiával Fotó: Shutterstock

1. Ne pakoljunk bútorokat, és más berendezéseket a fűtőtest elé. Ez két szempontból is hátrányos: a bútor így nagyon felmelegedhet, a meleg pedig sokkal kisebb hatékonysággal jut ki a helyiség távolabbi részeibe.

2. A hővisszaverő vagy hőtükör fólia olcsó és praktikus trükk. Ha a fűtőtest (konvektor, radiátor) mögé tesszük, akkor nem a falat melegítjük, hanem a fólia segítségével az eddig elveszett hő visszaverődik a szoba felé.

3. A vastag, nehéz anyagú sötétítő függönyök is bent tartják a meleget. Ha igazán hatékonyak akarunk lenni, akkor olyan darabot válasszunk, ami jóval az ablakpárkány alá lóg.

4. Szigeteletlen vagy részben szigetelt nyílászárók - például dupla ablak - közé érdemes szivacsot vagy szigetelőpárnát tenni, ez is felfogja a kiszökni szándékozó meleg levegő egy részét.

A hőtükör fólia sok meleg levegőt ver vissza a szoba felé

5. Engedjük be a napsütést! A téli napfény is remekül fel tudja melegíteni a lakást, ezért érdemes ügyelnünk arra, hogy a napsugarak lehetőleg akadálytalanul jussanak be a házba.

6. Csukjuk be az ajtókat, ne legyen belső huzat a házban. Ez jelentősen rontja a hőérzetünket. Emellett figyeljünk az ajtók szigetelésére is.

7. Érdemes párásítani a levegőt, ugyanis a meleg, de száraz levegőt hűvösebbnek érezzük, mint a nedvesebbet. A lakás helyiségeinek ideális páratartalma 50 százalék körül van.

Érdemes elővenni a vastagabb pulóvereket és ágyneműket Fotó: Pixabay

8. Érdekes, de ha meleg színekkel vesszük körbe magunkat, és a ruháink is pirosak, sárgák, vagy barnák, azok jó hatással vannak a hőérzetünkre. Ennek megfelelően válasszuk meg a falfestés vagy a tapéta színét.

9. A vastagabb anyagok jobban tartják a hőt, így a nyári ágyneműt mindenképp cseréljük le vastagabb, téli takaróra. A meleg padlószőnyegeket is újra elővehetjük.

10. Az izzók megválasztásánál kerüljük a hideg, kékes árnyalatú fényeket. A "hagyományos", sárgás fény a kedélyünkre és a hőérzetünkre egyaránt jó hatással van!