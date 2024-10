Van ok az örömre, eddig tarthat ki a vénasszonyok nyara idén

Bár a hajnalok már elég csípősek, így legalább éjszakára érdemes lehet befűteni, az elkövetkezendő időszakban kedvező változás előtt áll időjárásunk. Egy markáns anticiklon hatására ugyanis visszatér hazánkba a vénasszonyok nyara, sok napsütéssel és napközben 15-18 fokos csúcshőmérsékletekkel.

Beköszönt újra a vénasszonyok nyara, így akár bringázni is lehet Fotó: Karnok Csaba

Így október közepén járva sokan már visszasírják a forró nyári napokat, amikor önfeledten lehetett pancsolni a Balatonban, vagy éppen a Tisza-tóban. Bár a nyárnak már vége, a jelek szerint a szabadtéri programokról, kirándulásokról, bicajozásról nem kell lemondanunk, hiszen nagyon kellemes, pulcsis és kiskabátos időt hoznak az elkövetkezendő napok, sőt hetek.

A koponyeg.hu előrejelzése szerint csütörtökig melegszik az idő, így október 17-én már 18 fokot is mérhetünk, majd egy picit megtorpan a felmelegedés, ám fázni nem fogunk. A hétvégén 15 fok körül alakul majd a nappali maximum és sokat látjuk majd a napot is, így kiváló lehet az idő egy hosszabb sétára, vagy túrára is, akár a hegyekbe. Ha egy kicsit távolabb nézünk, azt láthatjuk, hogy a hónap végéig nagyjából állandósul ez az időjárás, sőt a jövő hét közepére ismét 18 fokig kúszhat fel a hőmérő higanyszála. Az idokep.hu számításai szerint november első napjaiban is még 12-15 fokos maximumokra számíthatunk és nagyjából november 10. körül csökken 9-10 fokra a napi csúcshőmérséklet, ami még kiváló hőmérséklet lehet az ősz utolsó hónapjában.