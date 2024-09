Ezt nem fogod elhinni! Meglepő, mit tartogat még a vénasszonyok nyara

Mi emberek úgy vagyunk összerakva, hogy sosem jó az éppen aktuális időjárás. Nyáron mindenki attól van kiborulva, hogy meleg van, de ha beüt az ősz, mindenki menekül az eső elől, a mínuszokról pedig ne is beszéljünk. A vénasszonyok nyara viszont más, azt pont nekünk találták ki: ugye neked is megvan az érzés, amikor kellemes melegben a padon ülve gyűjtöd a D-vitamint, miközben a szelíd nap bársonyos sugarai simogatják az arcod? Ha magadra ismertél, van egy jó hírünk!

Bár most még a lehűlés jön, lesz még vénasszonyok nyara Fotó: pexels.com

Játszik velünk a vénasszonyok nyara

Miután hirtelen beütött az ősz, mindenki fejvesztve rohant az üzletekbe, hogy őszi dekorációkkal dobja fel lakását, ám mire megpihentek volna egy fűszeres sütőtökös lattéval már megint 30 fok volt. Na persze megint elkezdődött a szokásos rinya, de azért titkon mindenki élvezte a hirtelen jött novemberi időjárás után a nyárias meleget, ám a vénasszonyok nyara nem tartott túl sokáig. Hamarosan újabb masszív hidegfront üt be és valahogy mindenkinek az az érzése, hogy ez bizony már végleges… De úgy tűnik az időjárás most mégis nekünk kedvez! Jön a második vénasszonyok nyara! Az időkép szerint szombaton érkezik a hidegfront, ami felhőátvonulásokat, záporokat, zivatarokat hoz, de október elejétől egy újabb felmelegedés várható, mely néhány esős naptól eltekintve akár 30 fokos napi csúcsokat is elérhet. Az október végi napokban akár tartósan is megmaradhat a kellemes 20-25 fokos nappali hőmérséklet, vagyis a vénasszonyok nyara jó eséllyel még visszatér mielőtt végleg búcsút veszünk a nyártól és üdvözöljük a sötét, hideg és csapadékos évszakot.