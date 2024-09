„A bal kezét már könyékig fel tudja emelni” - Nem adja fel a traktorbalesetet szenvedett középiskolás, naponta cáfol rá az orvosaira

Mint azt a Bors megírta, Kupás Sándor július 13-án szenvedett súlyos balesetet a családi gazdaságban, amikor a traktorral dolgozott. Beszorult a fülke és a mögötte levő láda közé, és már az is a csodával határos, hogy ezt túlélte. Három csigolyája roncsolódott és a gerincvelője is sérült. Mentőhelikopterrel szállították a marosvásárhelyi kórház intenzív osztályára. Az orvosok a szülőknek azt mondták, arra a lehetőségre is fel kell készülniük, hogy a gyermeküket elveszítik, de ha a balesetet túléli, akkor is nagy valószínűséggel lebénul. Végül az utóbbi lehetőség következett be, és a fiatal férfi nyaktól lefelé lebénult.

Sándor bízik a felépülésben Fotó: Olvasói

- Szüntelenül imádkozott az egész család, hogy a fiam velünk maradjon – mondta a Borsnak Gyula, a tinédzser édesapja, majd átadta Sándornak a telefont:

A lábamon érzem az érintést, és ez jó jelnek számít. Hiszek abban, hogy egy nap meggyógyulok. Szeretnék teljes életet élni

– fogalmazott a fiatal férfi, akinek az édesapja egy igazán jó hírről számolt be lapunknak:

- Nagyon lassan, de javul Sándor állapota. A bal kezét már könyékig fel tudja emelni. Reméljük, előbb-utóbb rendesen használni tudja majd legalább a karjait, később a lábait. Azt előre megmondták nekünk, hogy a felépülési folyamat akár több évet is igénybe vehet – magyarázta a családapa.

Sándort a tevek szerint a kórházból hamarosan átszállítják egy rehabilitációs intézménybe, ahol folytatja majd a középiskolai tanulmányait is. Most kezdi a 11. évfolyamot, és nem szeretne nagyon lemaradni. Tudja, hogy nehéz időszak elé néz, de kemény fából faragták.

A fiú gyógykezelése sok pénzbe kerül. Aki segíteni szeretne a családon, az ide kattintva, a Facebook-posztban található számlaszámra utalhatja adományát vagy ajánlhat fel segítséget.