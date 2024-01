"Messzire került Dávid álmának valóra váltása" - rossz hírek a 17 évesen lebénult fiú helyzetével kapcsolatban

Ahogy arról lapunk korábban már beszámolt, Koncsek Dávid 17 évesen iskola után dolgozni járt egy építkezésre, ahol bontási munkálatokat bíztak rá a kamasz fiúkra. Ott a tetőn megcsúszott, és 8 métert zuhant. 2018-ban így életmentő műtéten esett át, több mint 6 hónapot feküdt intenzív osztályon. Többször újra kellett éleszteni, és mind a négy végtagjára lebénult. Dávid legnagyobb álma, hogy meggyógyuljon és újra járni tudjon, mint régen.

Dávid minden álma, hogy újra járjon Fotó: Fogarasi Ervinné

– Összesen három évig volt kórházban, végül azt mondták az orvosok, hogy nem tudnak többet segíteni az állapota javítása érdekében, megtettek minden tőlük telhetőt. Most több mint másfél éve járunk Csepelre egy magánrendelőbe. Azt sikerült elérni, hogy Dávid már egyedül tud ülni, a csípőmozgása megvan, a karjait, a kezeit is tudja mozgatni, és most az a cél, hogy ki tudjunk menni Thaiföldre egy epidurális stimuláló műtétre, ami után nagy eséllyel tudna újra járni járókeret segítségével - mondta el lapunknak korábban Fogarasi Ervinné, Dávid nagynénje, aki 9 éves kora óta neveli a fiút.

A nagynéni feladta a munkahelyét, hogy Dávidot ápolja, hiszen rengeteg mindenben kell neki segíteni a fürdéstől kezdve a napi tornán át, ami kötelező ahhoz, hogy ne romoljon az állapota. Az elmúlt évek alatt azonban a balesetet szenvedett fiú akaraterejének hála rengeteget fejlődött, illetve a világ legígéretesebb bénuláskezelési műtétjén is átesett Thaiföldön.

Az emberek segítségét kérik Fotó: Facebook

A műtét után már tudott járássegítő géppel sétálni. Két-három év intenzív gyógytornát írtak elő, hogy maximálisan ki lehessen hozni a műtét adta lehetőségeket. Megfeszített munkával Dávid szépen haladt. Mindent megtett, hogy valóra válthassa az álmát, hogy újra járhasson. Kemény diétával sikerült 11 kg-t fogynia, így a mozgásfejlesztés is hatékonyabb.

– mesélte.

A kis családnak azonban nincs elég pénze gyógytornára, így csak csökkentett óraszámban zajlik a szintentartás. Az emberek segítségét kérik abban, hogy valóra tudják váltani Dávid álmát. Ez korábban már sikerült, hiszen egy hónap alatt közel 5 millió forint gyűlt össze a fiatal műtétjére.

Messzire került Dávid álmának valóra váltása, de mi soha nem adjuk fel. Reméljük, hogy kapunk segítséget és nem hiába harcolunk.

– zárta gondolatait a nagynéni.