Tragédia lett az ünnepi vakációból: halálába zuhant egy 12 éves

Csodálatos nyaralásnak indult egy család óceánjáró útja a Royal Caribbean társaság egyik hajóján, de hirtelen minden rosszra fordult. A hajóút utolsó estéjén ugyanis egy 12 éves iskolás játék közben kizuhant a 14. emeletről. A fiú az utazás során megismert barátaival szórakozott, amikor megbotlott és átesett az óceánjáró korlátján. A szemtanúk elmondása szerint a tini a család szobájának balkonjáról a hajó 8. emeletére zuhant, ahol a bárok, az éttermek és a pubok találhatóak.

A kisfiú a 14.-ről zuhant le (Képnük illusztráció) Fotó: Pexels

A személyzet azonnal a több métert zuhant kisfiúhoz rohant, azonban az életét már nem lehetett megmenteni. Mint kiderült, a 12 éves a családjával ünnepi vakációra ment a hajóval egy családtag születésnapja alkalmából. A tragédia miatt a társaság nyomozást indított, így az utasoknak várniuk kellett Texas kikötőjéban az átszállásra.

A halálesetet a Royal Caribbean is megerősítette, ám a balesetről több információt nem közöltek. A Harmony of the Seas hajó összesen 16 emelettel rendelkezik és 5479 utas szállítására képes, írja a Mirror.