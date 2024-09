Kamerák előtt szenvedett balesetet Stohl András

Nem mindennapi látványnak lehetnek tanúi az Újratervezés ma esti adásának nézői, ugyanis Stohl András újabb területen próbálta ki magát a felújítás során, betonozásba fogott. Pontosabb a munka nehezebb részével kezdte, mert a talicskázást vállalta magára, ám az nem éppen úgy sült el, ahogy tervezte és a beton helyett ő maga került a földre.

Egyre több munkafolyamatba tanul bele Stohl András az Újratervezésben (Fotó: TV2)

Az Újratervezés ötödik hetében a Hajdú családon segít a csapat, akiknek ugyan volt egy telke, de arra már nem voltak meg a forrásaik, hogy házat is építsenek rá, így igencsak kilátástalan helyzetbe került az egyedülálló édesapa és három gyermeke. Ám az építkezéssel a csapat is gondokba ütközött, így végül egy felújítandó ház vásárlása mellett döntöttek. Miután megvették a szörnyű állapotban lévő épületet a stáb belevetette magát a munkába. És bár Stohl András már többször is hangoztatta, hogy a barkácsolás vagy az építkezés nem éppen az ő terepe, az Újratervezésben nagyon is helytáll. Sőt, több munkafolyamatot is kipróbált már, mint a nemes vakolat felhordás vagy a csempézés. És persze igyekezett a lehető legszebb eredményt elérni, több-kevesebb sikerrel. A betonozásra most inkább az utóbbi volt igaz. A színész a friss betont tolta talicskában a keverőtől bentre, a házba. Ám a bejárat előtti vékony útszakasz igencsak kifogott rajta és véletlenül a kiásott árokba lépett, aminek hatalmas esés lett az eredménye.

A betonozás kemény munka és nagyon oda kell figyelni, hogy hova lép az ember. Ezt én be is mutattam

– mondta András nevetve az esés után.

A színész még a betonozást is bevállalta, bár nem volt a legjobb döntés (Fotó: TV2)

Stohl András komoly sérüléseket is szenvedhetett volna

Bár a műsorvezető szerencsésen megúszta a balesetet, sokkal rosszabbul és végződhetett volna, hiszen a mély árokban akár még el is törhette volna a lábát. Ezután András is igyekezett jobban odafigyelni és a profi csapat is óvatosabban pakolt a talicskába, nehogy a súly miatt legyen legközelebb valamilyen komoly sérülés.

