Szabó Erika színházba való visszatéréséről mesélt

Utazás előtt azért érdeklődtem a kisgyerekes ismerősöknél, hogy ki mennyi idő után merte bevállalni az utazást, de úgy gondoltuk, hogy ekkora utat kibírunk guggolva is. Gyerekbarát szállásra mentünk, ami élvezhető egy ekkora babával is, illetve mivel testvéremékkel mentünk, ezért volt lehetőségünk kettesben is megszökni a férjemmel néha, amikor a gyerekfelügyelet megoldott volt. Ez egy passzív, láblógatós nyaralás volt, így is terveztük.