Rutinkezelésre érkezett, megvakult az oltás után a fiatal nő

A kórház hibázott, amikor egyszerre adta be az oltásokat Alexisnek. Az orvosai csak a bajt keresték vele, hogy ennyiféle vakcinát adtak be egy autoimmun betegnek. Ilyen esetekben akár halálos reakciót is válhatott volna ki a nő testéből a három oltás. Nem az oltóanyagokban való hatóanyagok okozták ezt az állapotot Alexisnél, hanem az immunrendszere nem megfelelően működik, és a vakcinákra adott válasza volt túl erős