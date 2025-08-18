Ez gyorsan ment, máris szétvált a sportvilág új sztárpárja

Emma Raducanu és Carlos Alcaraz párosa hetek óta izgatja a teniszvilág fantáziáját, ám most nagyon közel került ahhoz, hogy a történet gyorsan véget érjen. A spanyol klasszis ugyanis hétfő este Cincinnatiben lép pályára döntőben nagy riválisa, Jannik Sinner ellen, majd kevesebb mint 24 órával később már Raducanu oldalán kellene játszania New Yorkban. Bár a két város között csak kétórás repülőút a távolság, Alcaraznak a US Open egyéni címvédése marad a legfontosabb feladata, és kérdés, vállal-e ekkora terhelést.

Carlos Alcaraz és Emma Raducanu párosban készülnek együtt a hamarosan induló US Openre, de egyelőre kérdéses, valóban pályára lépnek-e / Fotó: Dave Benett

Carlos Alcaraz és Emma Raducanu közös indulása egyelőre kétséges a US Openen

A brit játékos stábja ugyanakkor reménykedik abban, hogy Alcaraz bevállalja a sűrű programot, és mégiscsak ott lesz Raducanu mellett a pályán. A két csapat folyamatosan egyeztet, de világos, hogy a döntés végső soron a spanyol világklasszis fizikai állapotán és prioritásain múlik.

Amennyiben Raducanu valóban pályára lép, különleges csata vár rá: a gyerekkori barát, Jack Draper lesz az ellenfele, aki az amerikai világsztár Jessica Pegulával alkot párost. Drapernek ez már a harmadik társa, miután Qinwen Zheng és Paula Badosa is visszalépett, de végül a lehető legerősebb opciót kapta maga mellé: Pegula a világranglista negyedik helyezettje, és ők ketten a torna első kiemeltjei.

Az Alcaraz–Raducanu kettős akár a szerb Djokovic–Danilovic párossal is összefuthat a negyeddöntőben / Fotó: Robert Prange

A győztes akár Novak Djokovic és Olga Danilovic kettősével is találkozhat a következő körben, feltéve, hogy a szerbek túljutnak a Mirra Andrejeva–Danyiil Medvegyev pároson. A mezőny így is tele van nagy nevekkel, de több fontos visszalépés borzolta a kedélyeket: Badosa és Zheng mellett Grigor Dimitrov sérülés miatt nem indul, párja, Aryna Szabalenka nem nevezett újra, és hiányzik Nick Kyrgios, Tommy Paul, valamint Emma Navarro is.

A vegyes páros tornát így is óriási érdeklődés övezi, hiszen a tét 1 millió dollár, a sztárok pedig garantálják a show-t. Ám ha Alcaraz és Sinner Cincinnatiben nagy csatát vív, és mindketten inkább a regenerációt választják, könnyen előfordulhat, hogy a nyár legnagyobb teniszszenzációjának ígérkező páros mégsem lép együtt pályára – és a történet villámgyorsan véget ér, mielőtt igazán elkezdődhetett volna.