Ez gyorsan ment, máris szétvált a sportvilág új sztárpárja

Emma Raducanu és Carlos Alcaraz párosa hetek óta izgatja a teniszvilág fantáziáját, ám most nagyon közel került ahhoz, hogy a történet gyorsan véget érjen. A spanyol klasszis ugyanis hétfő este Cincinnatiben lép pályára döntőben nagy riválisa, Jannik Sinner ellen, majd kevesebb mint 24 órával később már Raducanu oldalán kellene játszania New Yorkban. Bár a két város között csak kétórás repülőút a távolság, Alcaraznak a US Open egyéni címvédése marad a legfontosabb feladata, és kérdés, vállal-e ekkora terhelést.
A brit játékos stábja ugyanakkor reménykedik abban, hogy Alcaraz bevállalja a sűrű programot, és mégiscsak ott lesz Raducanu mellett a pályán. A két csapat folyamatosan egyeztet, de világos, hogy a döntés végső soron a spanyol világklasszis fizikai állapotán és prioritásain múlik.
Amennyiben Raducanu valóban pályára lép, különleges csata vár rá: a gyerekkori barát, Jack Draper lesz az ellenfele, aki az amerikai világsztár Jessica Pegulával alkot párost. Drapernek ez már a harmadik társa, miután Qinwen Zheng és Paula Badosa is visszalépett, de végül a lehető legerősebb opciót kapta maga mellé: Pegula a világranglista negyedik helyezettje, és ők ketten a torna első kiemeltjei.
A győztes akár Novak Djokovic és Olga Danilovic kettősével is találkozhat a következő körben, feltéve, hogy a szerbek túljutnak a Mirra Andrejeva–Danyiil Medvegyev pároson. A mezőny így is tele van nagy nevekkel, de több fontos visszalépés borzolta a kedélyeket: Badosa és Zheng mellett Grigor Dimitrov sérülés miatt nem indul, párja, Aryna Szabalenka nem nevezett újra, és hiányzik Nick Kyrgios, Tommy Paul, valamint Emma Navarro is.
A vegyes páros tornát így is óriási érdeklődés övezi, hiszen a tét 1 millió dollár, a sztárok pedig garantálják a show-t. Ám ha Alcaraz és Sinner Cincinnatiben nagy csatát vív, és mindketten inkább a regenerációt választják, könnyen előfordulhat, hogy a nyár legnagyobb teniszszenzációjának ígérkező páros mégsem lép együtt pályára – és a történet villámgyorsan véget ér, mielőtt igazán elkezdődhetett volna.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.